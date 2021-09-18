Баранец назвал «сказками Мюнхгаузена» намерения Украины водрузить флаг на Луне

Чем сильнее Украина нищает, тем больше ее руководство утрачивает связь с реальностью. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

На сайте государственного концерна «Укроборонпром» появилась информация о намерении Киева в 2022 году доставить украинский флаг на Луну. Это произойдет в рамках первой миссии Украины на спутник Земли, которая будет осуществлена вместе с британской компанией Spacebit. Ранее ее гендиректор Павел Танасюк отметил, что во время проведения научных исследований на Луне будет использован разработанный на Украине прибор для измерения радиации. Кроме того, добавил он, детали украинского производства будут использованы в британском луноходе.

«Чем интересна украинская гражданская и военная элита последних лет, так это тем, что она тотально погрязла в соревнованиях по сочинению сказок, — заметил Баранец. — Иногда эти сказки похожи на бредни людей, находящихся в киевском дурдоме. Здесь можно приводить великое множество примеров, начиная с публикации одного украинского ученого, который на полном серьезе написал экспертную статью про то, что Черное море было вырыто древними украинцами».

В ту же «копилку» военный обозреватель определил легенды о принадлежности борща к исключительно украинской культуре.

Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен» / Prt Scr

«Другие бредят мечтами о том, чтобы проехаться на танке по Красной площади или поднять желто-голубой флаг над Севастополем, — заметил эксперт. — На самом же деле шансы украинской тряпки оказаться там такие же, как и на Луне».

Собеседник ФАН подчеркнул, у Украины нет совершенно никакой возможности стать самостоятельной космической единицей.

«Украинцы могут заниматься лишь тем, что подсаживаться в чужие кареты, — заявил Баранец. — А вот эти бредни о Луне заставляют вспомнить истории барона Мюнхгаузена, в которых он якобы летал на пушечном ядре. Правда, должен признать, такие рассказы вызывают даже больше доверия, чем те, что мы слышим от представителей киевской власти. Это просто бравада на воздушной подушке, и только!»

По мнению военного обозревателя, шансы Украины стать космической державой рухнули в тот самый момент, когда ее президент Петр Порошенко «порвал все связи с российской оборонкой».

«Есть любопытная закономерность: чем больше нищает эта страна в экономическом, политическом и духовном смысле, тем ярче у ее руководства проявляется синдром умственной неполноценности, — заметил эксперт. — И с каждым днем это заметно все сильнее».

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