Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 17:25
17:23
Общество
Петербург попал в список регионов с минимальной явкой на думских выборах
17:23
Общество
ЦИК намерен опровергнуть фейки «Голоса» о выборах при помощи доклада
17:22
Общество
В ЦИК готовы отреагировать на жалобы о работе камер видеонаблюдения на участках
17:14
Весь мир
Власти Парагвая изъяли и уничтожили рекордную партию марихуаны
17:13
Политика
Член ТИК Вячеслав Сатеев назвал развитие электронного голосования будущим выборов в России
17:12
Общество
«Екатеринбургские останки» царской семьи признаны подлинными и ждут одобрения церкви
17:12
Политика
В Петербурге на избирательный участок пришла 100-летняя женщина
17:03
Общество
«Физкульт-привет». Уступки ВАДА, «мертвая рыба» Медведева и лихачество Мазепина
16:59
Политика
Эфир: Как идет избирательный процесс в Петербурге, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
16:59
Общество
Представитель ОНФ Солдунов рассказал о работе наблюдателей на избирательных участках
Все новости

Баранец назвал «сказками Мюнхгаузена» намерения Украины водрузить флаг на Луне
1
Политика
Баранец назвал «сказками Мюнхгаузена» намерения Украины водрузить флаг на Луне
pixabay.com/PD  / 

Чем сильнее Украина нищает, тем больше ее руководство утрачивает связь с реальностью. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

На сайте государственного концерна «Укроборонпром» появилась информация о намерении Киева в 2022 году доставить украинский флаг на Луну. Это произойдет в рамках первой миссии Украины на спутник Земли, которая будет осуществлена вместе с британской компанией Spacebit. Ранее ее гендиректор Павел Танасюк отметил, что во время проведения научных исследований на Луне будет использован разработанный на Украине прибор для измерения радиации. Кроме того, добавил он, детали украинского производства будут использованы в британском луноходе.

«Чем интересна украинская гражданская и военная элита последних лет, так это тем, что она тотально погрязла в соревнованиях по сочинению сказок, — заметил Баранец. — Иногда эти сказки похожи на бредни людей, находящихся в киевском дурдоме. Здесь можно приводить великое множество примеров, начиная с публикации одного украинского ученого, который на полном серьезе написал экспертную статью про то, что Черное море было вырыто древними украинцами».

В ту же «копилку» военный обозреватель определил легенды о принадлежности борща к исключительно украинской культуре.

Баранец назвал «сказками Мюнхгаузена» намерения Украины водрузить флаг на Луне
Кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»  / Prt Scr

«Другие бредят мечтами о том, чтобы проехаться на танке по Красной площади или поднять желто-голубой флаг над Севастополем, — заметил эксперт. — На самом же деле шансы украинской тряпки оказаться там такие же, как и на Луне».

Собеседник ФАН подчеркнул, у Украины нет совершенно никакой возможности стать самостоятельной космической единицей.

«Украинцы могут заниматься лишь тем, что подсаживаться в чужие кареты, — заявил Баранец. — А вот эти бредни о Луне заставляют вспомнить истории барона Мюнхгаузена, в которых он якобы летал на пушечном ядре. Правда, должен признать, такие рассказы вызывают даже больше доверия, чем те, что мы слышим от представителей киевской власти. Это просто бравада на воздушной подушке, и только!»

По мнению военного обозревателя, шансы Украины стать космической державой рухнули в тот самый момент, когда ее президент Петр Порошенко «порвал все связи с российской оборонкой».

«Есть любопытная закономерность: чем больше нищает эта страна в экономическом, политическом и духовном смысле, тем ярче у ее руководства проявляется синдром умственной неполноценности, — заметил эксперт. — И с каждым днем это заметно все сильнее».

Ранее востоковед Дмитрий Вородин объяснил интерес Китая к Афганистану.
 

Вернуться назад

Все новости / Политика / Баранец назвал «сказками Мюнхгаузена» намерения Украины водрузить флаг на Луне
украина космос луна баранец
1 комментарий
Рейтинг@Mail.ru