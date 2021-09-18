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Мария Ласицкене не смогла сдержать слез на съемках «Вечернего Урганта»

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 15:06
Спорт
Мария Ласицкене не смогла сдержать слез на съемках «Вечернего Урганта»
Global Look Press  /  Wang Lili/Xinhua

Москва, 18 сентября. Победительница летних Олимпийских игр в Токио Мария Ласицкене расплакалась во время съемок шоу «Вечерний Ургант».

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене накануне стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В эфире спортсменка рассказала о победе на Олимпийских играх в Токио.

Ведущий шоу Иван Ургант показал Ласицкене видео, на котором выступление прыгуньи в высоту комментировал ее супруг Владас Ласицкас. В этот момент олимпийская чемпионка не смогла сдержать слез. Примечательно, что волю эмоциями дал и муж Ласицкене.

«Остальные спокойно смотрели, а для нас это было больше чем история», — признался он.

После победы на Олимпиаде в Токио Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Она опередила украинскую прыгунью в высоту Ирину Могучих.

Ранее оргкомитет 24-х зимних Олимпийских игр представил на официальном сайте девиз соревнований. Турнир в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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спорт ласицкене легкая атлетика вечерний ургант слезы
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