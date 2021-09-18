Мария Ласицкене не смогла сдержать слез на съемках «Вечернего Урганта»

Москва, 18 сентября. Победительница летних Олимпийских игр в Токио Мария Ласицкене расплакалась во время съемок шоу «Вечерний Ургант».

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене накануне стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». В эфире спортсменка рассказала о победе на Олимпийских играх в Токио.

Ведущий шоу Иван Ургант показал Ласицкене видео, на котором выступление прыгуньи в высоту комментировал ее супруг Владас Ласицкас. В этот момент олимпийская чемпионка не смогла сдержать слез. Примечательно, что волю эмоциями дал и муж Ласицкене.

«Остальные спокойно смотрели, а для нас это было больше чем история», — признался он.

После победы на Олимпиаде в Токио Ласицкене выиграла финал Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Она опередила украинскую прыгунью в высоту Ирину Могучих.

Ранее оргкомитет 24-х зимних Олимпийских игр представил на официальном сайте девиз соревнований. Турнир в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.