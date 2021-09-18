Михаил Галустян назвал «испытанием» съемки с Бузовой в шоу «Звезды в Африке»

Москва, 18 сентября. Шоумен и юморист Михаил Галустян стал ведущим нового проекта ТНТ «Звезды в Африке». Съемки в экзотической стране стали для него настоящим испытанием не только из-за диких животных.

Премьера экстремального реалити-шоу «Звезды в Африке» состоится в воскресенье, 19 сентября, на канале ТНТ. Перед релизом Михаил Галустян, который стал одним из ведущих проекта, поделился впечатлениями о съемках. По признанию юмориста, он проживал в хороших условиях, в отличие от звездных участников — им действительно в Африке пришлось проверить себя на прочность.

Галустян не скрывает, было очень страшно постоянно находится рядом с дикими животными. Вся съемочная группа проживала на территории заповедника саванны, где пантеры, импалы, жирафы, зебры и многие другие норовят «заглянуть в дверь». По словам шоумена, первые три дня он спал с ножом, опасаясь зверей, которые выходят ночью на охоту.

Однако сложности Галустян испытывал не только из-за диких животных. Его партнером по съемкам стала звезда «Дома-2» Ольга Бузова. Как признался юморист, работа с певицей стала для него «личным испытанием». Оказалось, что во время съемок исполнительница хита «Мало половин» решила рассказать коллеге о своей непростой судьбе.

«Сколько раз она плакала за историю проекта? Один раз! Мы вечером после съемки сидели у костра <...> Она сказала: «Моя фамилия бежит впереди меня. Я уже месяца три не даю интервью, а все равно каждый день какая-то информация обо мне выходит»», — поделился Михаил Галустян в эфире Авторадио OnAir.

Шоумен отметил, что прекрасно понимает переживания Ольги Бузовой, ведь сам ощущает на себе эти минусы популярности и славы. Летом Галустян снимал новый клип с участием младшей сестры Бузовой Анны из-за чего поползли слухи об их романе. Необоснованные сплетни, как позже выяснилось, сильно отразились на отношениях юмориста с супругой.