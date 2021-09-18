Ливия рискует столкнуться с водным кризисом

Триполи, 18 сентября. К многочисленным проблемам в Ливии в скором времени может добавиться новая. Эксперты предрекают стране водный кризис.

В начале сентября в социальных сетях появились фотографии, показывающие полную засуху в водохранилище Вади Каам к востоку от столицы. На снимках видно лишь песчаное дно водоема. Наблюдатели отметили, что объем жизненно важного ресурса сокращался на протяжении последних шести лет.

Министерство водных ресурсов переходного Правительства национального единства (ПНЕ) объяснило явление отсутствием осадков в 2020 и 2021 годах. В ведомстве добавили, что высокие температуры этим летом стали еще одной причиной, вызвавшей ускорение испарения и полное высыхание рукотворного озера.

Вади Каам является крупнейшей плотиной в регионе. Водохранилище способно вместить 33 млн кубометров воды, что превратило его в важнейший объект для снабжения питьевой водой и ирригации.

По словам профессора факультета естественных наук Университета Бенгази Аль-Махди аш-Шавш, проблема заключается в неправильном управлении и техническом обслуживании. За год в различных регионах страны выпадает около 2,5 млрд кубометров дождя. Это может способствовать восполнению дефицита в ресурсе, если бы у руководства существовали определенная политика и планы в отношении водной безопасности.

Специалист отверг объяснения профильного министерства. Он указал, что по всей стране водохранилища сталкиваются с проблемой сезонного высыхания, однако именно в Вади Каам она стоит столь остро. Это, на его взгляд, связано с тем, что местные власти не стремятся прикладывать необходимые усилия.

В августе северо-запад страны охватил кризис подачи воды. Города на неделю остались без ресурса. Управление Великой рукотворной реки перекрыло кран из-за угрозы подрыва объектов инфраструктуры со стороны вооруженных группировок.