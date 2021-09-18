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Избирательная комиссия Ливии завершила регистрацию граждан за границей
Весь мир
Избирательная комиссия Ливии завершила регистрацию граждан за границей
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Триполи, 18 сентября. Высшая избирательная комиссия Ливии завершила регистрацию на выборы граждан, проживающих за рубежом. Об этом сообщается на сайте комитета.

По словам главы ВИК Имада ас-Саиха, система прекратила получать заявки в минувшую пятницу в 11:59 по местному времени. В итоге за месяц специалистам удалось обработать и внести в список 10 729 человек, решивших участвовать в процессе голосования.

«Самый высокий уровень регистрации в Соединенном Королевстве — 2024 человек, следом Египет — 1,290 избирателей и США — 997», — говорится в сообщении.

Специалисты ВИК отметили высокие показатели как внутри страны, так и за рубежом. В итоге зарегистрировано более 2,8 миллиона граждан.

Имад ас-Саих добавил, что теперь сотрудники комиссии приступят к следующему этапу подготовки к проведению плебисцита. Доставку необходимого количества бюллетеней на избирательные участки осуществляют в соответствии с поступившими заявками.

Министерство образования и ВИК Ливии подписали соглашение о сотрудничестве в начале недели. В рамках партнерства ведомство взяло на себя обязательство подготовить школы и другие учебные заведения под размещение центров для процесса голосования.

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