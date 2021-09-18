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Президент Аргентины провел перестановки в правительстве на фоне политического кризиса
Весь мир
Президент Аргентины провел перестановки в правительстве на фоне политического кризиса
twitter.com  /  Пресс-служба президента Аргентнины

Буэнос-Айрес, 18 сентября. Президент Аргентины Альберто Фернандес совершил перестановки в Кабинете министров, чтобы урегулировать политический кризис в стране. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

После конфликта внутри перонистской коалиции «Общий фронт» между умеренными и радикальными фракциями президент объявил о назначении нового главы кабинета, а также ряда министров.

Губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур был объявлен председателем правительства вместо Сантьяго Кафьеро, который теперь возглавляет МИД. Хулиан Домингес займет важный для страны пост министра сельского хозяйства. Новым министром безопасности назначен Анибаль Фернандес, занимавший должность главы правительства при предыдущем президенте Кристине Фернандес де Киршнер. Кроме того, министерство образования возглавит Хайме Персик, науки и технологий — Даниэль Фильмус.

В заявлении не говорится об отставке умеренного экономиста Мартина Гусмана, который играет ключевую роль в недавней реструктуризации долга и переговорах с Международным валютным фондом (МВФ).

Новые главы ведомств будут приведены к присяге 19 сентября в президентском дворце Каса Росада.

Лидер страны одобрил только одно из пяти заявлений об отставке, которые подали 14 сентября министр внутренних дел Эдуардо де Педро, юстиции Мартин Сориа, окружающей среды Хуан Кабандье, культуры Тристан Бауэр и науки Роберто Сальварецца. Эти действия были восприняты правительством в качестве попытки надавить на Фернандеса со стороны вице-президента Кристины Киршнер.

Провал на праймериз

В Аргентине 12 сентября прошли первичные парламентские выборы, в результате которых оппозиция победила в 17 из 24 провинций, а «Общий фронт» заручился поддержкой лишь в шести из них. После обнародования результатов левоцентрист Фернандес обратился к соотечественникам, признав ошибки в своей политике.

Первичные выборы обернулись тяжелым ударом для правящей партии Аргентины
Федеральное агентство новостей  / 
Итоги праймериз привели к разногласиям между президентом и Кристиной Киршнер, которая раскритиковала экономическую политику правительства Фернандеса и подчеркнула необходимость перестановок в Кабмине.

«Я искренне верю, что с той же силой и убеждением, с которым президент боролся с пандемией, он сможет не только провести перестановки в правительстве, но и обсудить со своим министром экономики бюджет», — написала Киршнер в письме.

Поражение на первичных выборах оставило перед правящей коалицией два варианта решения: усилить популистскую политику или выбрать более умеренный подход, чтобы вернуть поддержку среднего класса.

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