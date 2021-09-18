The Drive: неожиданное приземление «российского» Ми-17 вызвало переполох на ферме в США

Вашингтон, 18 сентября. Приземление вертолета Ми-17 на поле одной из ферм в США ошеломило американского фермера, рассказали аналитики из Соединенных Штатов.

Винтокрылая машина российского производства оказалась в центре весьма необычных событий, произошедших в американском штате Северная Каролина, отметил журналист издания The Drive Джозеф Тревитик, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». По его словам, весной на территории одной из ферм из-за аварии неожиданно приземлился вертолет Ми-17, который является экспортной вариацией российского Ми-8МТ. Хозяин угодий Дэн Мур в тот момент отсутствовал дома, а о происшествии узнал от соседа, который позвонил ему по телефону и сказал, что на его участке стоит военный вертолет.

Несмотря на то, что сосед фермера был бывшим бойцом спецназа, он был весьма ошеломлен появлением винтокрылой машины на расположенном поблизости от него участке, приняв это за «большую военную шутку». Вертолет имел камуфляжную расцветку, однако какие-либо опознавательные знаки на его фюзеляже отсутствовали, из-за чего принадлежность Ми-17 определить было невозможно. Позже с Муром вышел на связь командир экипажа, который уведомил его о том, что вертолет, вызвавший переполох, не сможет покинуть его ферму до завершения ремонтных работ.

Вернувшийся домой мужчина поговорил с военными, которым вскоре на вертолете Bell 407 были доставлены необходимые для ремонта комплектующие. На следующее утро пилоты исправили неполадки, после чего Ми-17 смог покинуть поле. Военнослужащие, которые общались с Муром, не стали раскрывать, в каком подразделении они несут службу, дав лишь тонкий намек на то, что они прибыли из другого штата. Тревитик предположил, что обе винтокрылые машины, приземлившиеся на ферме, могли базироваться в Вирджинии и принадлежать военнослужащим секретного Управления авиационных технологий армии США.

Ранее американский военный эксперт Крис Осборн высказал свое мнение о российском ударном вертолете Ми-28НМ «Ночной охотник». По его словам, инженеры из России применили технологии, которые буквально опередили мысль коллег из Соединенных Штатов. Аналитик подчеркнул, что винтокрылая машина способна наносить удары, находясь вне зоны действия вражеских систем ПВО.