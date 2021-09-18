Глава Подмосковья Воробьев проголосовал на выборах в Барвихе

Барвиха, 18 сентября. Глава Московской области Андрей Воробьев принял участие в выборах. Он приехал на избирательный участок, расположенный в поселке Барвиха Одинцовского района.

Он проголосовал за депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Губернатор Подмосковья оставил без комментариев свое участие в выборах.

Парламентские выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. В некоторых регионах избиратели голосуют за глав регионов и членов органов местного самоуправления. Результаты выборов объявят не раньше, чем 20 сентября.

Наблюдателями выступают около 250 тысяч человек. Среди них — представители международных организаций и иностранные политики.

Ранее свой голос на выборах отдал глава Приднестровья Вадим Красносельский. Он является гражданином России.