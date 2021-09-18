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Лента
18 сентября 15:53
15:52
Происшествия
В Перми задержан сбежавший из тюменской колонии-поселения заключенный
15:52
Общество
Пожилой избиратель пришел на участок в Кирове в костюме «Сталинского сокола»
15:51
Шоу-бизнес
Согдиана объяснила, почему скрывала третий брак
15:51
Политика
Правозащитник Брод ответил депутатам ЕС на призывы не признавать итоги российских выборов
15:47
Хорошие новости России
Ученые-физики РАН зарегистрировали патент на выращивание наночастиц золота
15:45
Происшествия
В Кузбассе разыскивают пропавшую без вести несовершеннолетнюю
15:45
Общество
Профессия «биотехнолог»: искусство создавать новые формы жизни
15:44
Весь мир
Власти Венесуэлы обвинили оппозицию в вероломстве
15:41
Происшествия
Мужчина с большим ножом напал на школьников в Батайске
15:39
Общество
Член ОНФ Солдунов объяснил активность молодежи на выборах в Госдуму
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Эфир: Как проходят выборы-2021 в Мурманской области
Политика
Эфир: Как проходят выборы-2021 в Мурманской области
Избирком Мурманской области  / 

В субботу, 18 сентября, с 14:40 в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» обсуждают избирательный процесс в Мурманской области. На связи со студией член Общественной палаты РФ Юлия Величко, отвечающая за наблюдение за выборами в этом регионе. Мурманская область — один из семи регионов, где жители могут проголосовать онлайн. Как идет процесс онлайн-голосования (дистанционного электронного голосования) и что происходит на избирательных участках, рассказывает Юлия Величко.

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