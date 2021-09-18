Эфир: Как проходят выборы-2021 в Мурманской области

В субботу, 18 сентября, с 14:40 в прямом эфире Медиагруппы «Патриот» обсуждают избирательный процесс в Мурманской области. На связи со студией член Общественной палаты РФ Юлия Величко, отвечающая за наблюдение за выборами в этом регионе. Мурманская область — один из семи регионов, где жители могут проголосовать онлайн. Как идет процесс онлайн-голосования (дистанционного электронного голосования) и что происходит на избирательных участках, рассказывает Юлия Величко.