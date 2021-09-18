Памфилова опровергла претензии движения «Голос» к организации думских выборов

Москва, 18 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова пригласила активистов НОО-иноагента «Голос»1 выступить в информационном центре ЦИК с докладом о якобы имеющихся нарушениях в организации выборов.

В субботу Памфилова провела брифинг в инфоцентре ЦИК и заявила, что приглашает активистов движения «Голос» (незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента) посетить центр. Руководитель ЦИК подчеркнула, что готова заслушать их отчет о якобы имеющихся нарушениях, с которыми проходит выборная кампания.

«Я прошу их прийти сюда — сейчас официально направлю приглашение — пусть выйдут на эту трибуну и по всем нарушениям <…> расскажут, что [происходит] на самом деле», — заявила Памфилова.

Она подчеркнула, что «Голос» никак не был ущемлен в правах, а ЦИК предоставил его активистам право участия в выборах с позиции наблюдателей и даже предлагал посетить соответствующие семинары.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента