Врач-диетолог Наталья Круглова назвала главную проблему веганского рациона

Тем, кто придерживается вегетарианского стиля питания, следует быть особо внимательными к своему рациону, ведь ограничения могут привести к дефициту важных микронутриентов и, соответственно, проблемам с самочувствием и здоровьем. Как избежать одну из таких, ФАН рассказала врач-диетолог и нутрициолог Наталья Круглова.

Дело касается витамина В12, который играет серьезную роль во всех процессах нашей жизнедеятельности. При его недостатке человек может ощущать астеническое состояние, то есть сонливость, апатию, снижение физической активности и работоспособности.

«Витамин В12 содержится исключительно в животных продуктах, поэтому если мы говорим про веганов — людей, которые полностью исключают такие продукты, — то они, как правило, испытывают дефицит витамина. Он проявляет себя не сразу, не с начала такого питания — это может случиться через два или три года. И поэтому без дополнительного приема витамина В12 эти люди действительно страдают и уходят в дефицитное состояние», — объясняет Наталья Круглова.

Невские Новости / Мурашова Кристина

Тем, кто придерживается именно веганского рациона, специалист советует сдать анализ на содержание этого витамина в крови и в случае недостатка обратиться к врачу для назначения препарата «Цианокобаламина». Что же касается вегетарианцев, которые едят молочные продукты или яйца, то дефицит витамина В12 в их случае маловероятен, ведь получают они его именно из этой пищи.

«Еще хочется подчеркнуть, что питание вегетарианца должно быть разнообразным. Человек, придерживающийся такого рациона, должен включать в свое питание цельнозерновые продукты: крупы, зерновые макароны, зерновой хлеб. В питании обязательно должны быть бобовые, и хорошо, если это разнообразные виды, а также орехи, семечки, растительные масла как источники жиров. Используем овощи и фрукты разных цветов, поскольку они содержат разные антиоксиданты. Хотя бы несколько раз в неделю должны быть обязательно красные, оранжевые, желтые, а также темно-зеленые овощи и листовая зелень, например, руккола, шпинат, брокколи», — заключает врач-диетолог.

Ранее Наталья Круглова подробно рассказала, как вегетарианцу выстроить свой рацион в осенний период. По словам эксперта, хорошо было бы включить в него сезонные овощи и фрукты, а также сделать упор на растительные продукты с содержанием железа.