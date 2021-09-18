ВСУ открыли огонь из 120-мм минометов по селу на юге ДНР

Донецк, 18 сентября. Подразделения украинской армии днем обстреляли из минометов калибра 120 миллиметров село Новоласпа на юге Донецкой Народной Республики.

Как указали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), огонь был открыт в 12:10 по московскому времени.

«Со стороны населенного пункта Старогнатовка по району села Новоласпа было выпущено 11 мин калибром 120 мм», — говорится в сообщении.

До этого заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подвел итоги обстрелов со стороны ВСУ за прошедшую неделю. По его словам, украинская армия 25 раз обстреляла территорию республики, используя 22-мм артиллерийские орудия, минометы калибром 120 мм и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие. В результате обстрелов пострадали пять мирных жителей, были повреждены 12 домостроений.

Стоит отметить, что в это же время в ДНР были открыты участки для онлайн-голосования на выборах в Государственную думу.