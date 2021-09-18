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Владимир Жириновский вспомнил, как оказался в американском гей-клубе

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 13:43
Общество
Владимир Жириновский вспомнил, как оказался в американском гей-клубе
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 18 сентября. Депутат Госдумы Владимир Жириновский вспомнил об интересном случае, который произошел с ним по время поездки в США. Он был там в период президентства Билла Клинтона.

Об инциденте политик рассказал журналисту Олегу Кашину. Гуляя по Нью-Йорку, Жириновский увидел здание с двумя вывесками: female sex («женский секс») и male sex («мужской секс»). Политика заинтересовала вторая надпись, и он вошел внутрь.

За вход пришлось заплатить пять долларов. В одном из залов показывали фильмы для взрослых, а во втором устраивали представления. На сцене показывали голых гомосексуалистов разных рас, на них были только носки. Шоу заключалось в том, что участники представления удовлетворяли сами себя. С выступающими также можно было поговорить по телефону в специальной будке.

Владимир Жириновский отметил, что женщин в гей-клубе не было. Политик провел в заведении около получаса.

Копенгаген в конце августа провел всемирный гей-парад. Его посетил премьер-министр Метте Фредериксен.

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Жириновский сша нью-йорк
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