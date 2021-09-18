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Аналитик Коган перечислил случаи изъятия у россиян «снятых» денег
Экономика
Аналитик Коган перечислил случаи изъятия у россиян «снятых» денег
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 сентября. Зачастую банки не требуют возврата средств, снятых со счетов или вкладов, сообщил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Данную процедуру осуществляет Агентство по страхованию вкладов. Оно требует у клиентов вернуть деньги в судебном порядке в случае лишения банка лицензии и при банкротстве кредитной организации. Такая ситуация может произойти даже спустя год после получения средств, сообщил эксперт в агентству «Прайм».

Также АСВ предъявляет претензии операциям, которые на его взгляд подозрительные, лишающим других кредиторов права на возврат денег. В качестве примера Коган привел ситуацию, когда вкладчик получил деньги вне очереди. Кроме того, подозрения вызывает вывод денег лицами или компаниями, которые связаны с работниками финансовой организации.

Представитель Центробанка РФ Илья Ясинский ранее сообщил о намерении регулятора распространить на физических лиц действие платформы «Знай своего клиента». Проект разрабатывается с 2019 года.

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финансы деньги банк коган
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