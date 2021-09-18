Санкт-Петербург, 18 сентября. Различные мастер-классы, лекции и дегустации напитка пройдут в рамках фестиваля «НеобыЧАЙный сад».

Жители и гости Петербурга смогут увидеть работы учеников и мастеров Школы мозаики, а также разные виды чайных растений.

Клоун-мим-театр «Мимигранты» с представлением «Приключения Доктора Айболита и отЧАЙных клоунов», юные жители города смогут пройти квест «Как муравей стихи на листьях писал». Мероприятие проходит в Ботаническом саду Петра Великого.

Многие люди по всему миру любят чай не только за разнообразие вкусов, но и за его полезные свойства. Необычный чесночно-медовый напиток способен снижать артериальное давление, заявили китайские ученые на основе проведенного эксперимента.