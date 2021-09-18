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Ежегодный фестиваль «НеобыЧАЙный сад» проходит в Петербурге

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 14:05
Общество
Ежегодный фестиваль «НеобыЧАЙный сад» проходит в Петербурге
pixabay.com  /  jsbaw7160

 

Санкт-Петербург, 18 сентября. Различные мастер-классы, лекции и дегустации напитка пройдут в рамках фестиваля «НеобыЧАЙный сад».

Жители и гости Петербурга смогут увидеть работы учеников и мастеров Школы мозаики, а также разные виды чайных растений. 

Клоун-мим-театр «Мимигранты» с представлением «Приключения Доктора Айболита и отЧАЙных клоунов», юные жители города смогут пройти квест  «Как муравей стихи на листьях писал». Мероприятие проходит в Ботаническом саду Петра Великого.

Многие люди по всему миру любят чай не только за разнообразие вкусов, но и за его полезные свойства. Необычный чесночно-медовый напиток способен снижать артериальное давление, заявили китайские ученые на основе проведенного эксперимента.

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петербург ботанический сад чайный фестиваль
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