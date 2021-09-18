Ливия и Италия намерены упростить процедуру выдачи виз гражданам и дипломатам

Триполи, 18 сентября. Посол Ливии в Италии Омар аль-Тархуни встретился с римскими официальными лицами для обсуждения облегчения выдачи виз гражданам обеих стран. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии.

Представитель Триполи рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются жители североафриканского государства. Им приходится по несколько недель и даже месяцев ожидать получения разрешающего документа, чтобы полететь в европейскую страну для учебы или лечения.

Омар аль-Тархуни призвал сотрудников МИД Италии упростить процедуру выдачи виз гражданам Ливии и делегатам дипломатической миссии. Для этого следует ускорить открытие почетного консульства на юге североафриканского государства.

Параллельно с этим переходное Правительство национального единства ведет переговоры с Римом для возобновления авиасообщения между государствами. Триполи активно работает над вопросом налаживания воздушного коридора с Севера Африки в Европу.

Ливия и Мальта ранее подписали соглашение о полетах между странами. Первый рейс планируется осуществить уже в понедельник, 20 сентября.