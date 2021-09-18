Народные приметы 19 сентября: почему нельзя мыть голову в Михайлов день

Москва, 18 сентября. Верующие 19 сентября отмечают Михайлово чудо — праздник, в который принято вспоминать архистратига Михаила. К этому дню наши предки относились с большой ответственностью.

В православии архангел Михаил выступает главой святого воинства ангелов, стоящих на страже Божьего закон. Он считается борцом с темными силами и несправедливостью. Испокон веков праздник Михайлово чудо считался одним из важнейших, поэтому предки тщательно следовали всем приметам.

Так, 19 сентября, никто не занимался тяжелой физической работой, чтобы не привлечь к себе проблемы. Одним из запретов в Михайлов день было мытье головы, пишет «Вечерняя Москва». Согласно народному поверью, можно «весь ум смыть», если вымыть голову 19 сентября.

Однако самым большим запретом была любая ложь.Предки верили, что солгавшего в Михайлово чудо человека ждет тяжелая болезнь или беда. Поход в церковь был обязательным 19 сентября — в этот день принято молиться о благополучии родных и близких. Согласно народным поверьям, святой может исполнить самое заветное желание, если после молитвы помочь нуждающемуся. Наши предки 19 сентября старались собраться всей семьей за столом и простить друг другу все обиды, которые накопились за год.

А вот 18 сентября во всем мире отмечается День чистоты. Вот только к гигиене этот праздник никакого отношения не имеет. С помощью этого дня экологи пытаются привлечь внимание к проблеме загрязнения окружающей среды, ведь каждый год в мире прибавляется четыре миллиарда тонн отходов.