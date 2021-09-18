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«Париж утерся»: журналист Акопов раскрыл притеснение Франции в мире
Политика
«Париж утерся»: журналист Акопов раскрыл притеснение Франции в мире
UN Photo  /  Rick Bajornas

Москва, 18 сентября. Францию теснят по всем фронтам — новый удар по Парижу последовал со стороны США, отметил журналист Петр Акопов.

Такое мнение выразил представитель СМИ, комментируя ситуацию вокруг разрыва многомиллиардного контракта между Парижем и Канберрой на поставку подводных лодок. Согласно договоренностям, Франция должна была построить атомные субмарины для Военно-морского флота Австралии.

«Формально "удар в спину" нанесла Австралия, отказавшись от 60-миллиардного контракта на поставку подводных лодок, но все понимают, кто реальный инициатор произошедшего», — отметил Акопов.

Именно США и Великобритания заключили с Австралией новый договор по безопасности и обороне, в рамках которого американцы решили передать государству-континенту технологии строительства подлодок, объяснил он. Французские власти ругают Канберру за произошедшее, однако главные обвинения Парижа адресованы Вашингтону и Лондону, добавил журналист.

Также Акопов уточнил, что Франция является единственной европейской страной, которая присутствует в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако «партнеры» отодвинул Париж в сторону, выстроив стратегию без его учета, сказал он.

«Париж, по сути, уже утерся: да, вы нас кинули, но мы по-прежнему союзники и обязуемся поддерживать "трансатлантическое партнерство в регионе"», — отметил Акопов.

Ранее французский посол Жан-Пьер Тебо сравнил с «ударом в спину» срыв крупнейшего контракта между Канберрой и Парижем. По словам дипломата, Австралия совершила предательский поступок.

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сша франция акопов
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