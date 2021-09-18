Самым пытливым исследователям живых организмов профессия биолог обязательно будет интересна. Сегодня ФАН предлагает вам небольшой обзор особенностей этой профессии. Мы исследуем под микроскопом, кто же они такие — эти люди в белых халатах с пробирками и колбочками в руках.

Как давно появилась профессия биолог?

Эволюция всего живого на планете продолжается, организмы совершенствуются и становятся сложнее. Следить за этими изменениями и делать прогнозы на будущее — эту миссию взяли на себя биологи. Человек и сам по себе — объект изучения биологии, и при этом считается одним из самых сложных видов, хотя и одним из самых молодых. По сути, деятельность биологов направлена на то, чтобы улучшить жизнь людей, и яркий тому пример вирусологи, которые с приходом Covid работали не покладая рук: такие массовые пандемии фиксируются на Земле примерно раз в 100 лет.

Биология очень тесно связана и с медициной, до недавнего времени всеми биологическими опытами занимались именно медики. Они изучали строение животных, микробов, растений, описывали анатомию человека. Так что смело относим историю появления биологии ко временам Гиппократа.

Накопленные веками знания в итоге привели к мысли, что нужно разграничить исследования человека, оставив это врачам, и изучение остальных живых существ. Но и внутри биологии разделение специалистов по разным сферам также весьма широкое. Очень приблизительное деление представителей профессии биолог на три группы выгладит следующим образом.

Микробиологи изучают самые мелкие и порою вредоносные организмы: эта «мелочь» вызывает появление плесени, скисание молочных продуктов, а также незаметно поселяется в органах человека. Главная цель микробиологов — выявить признаки жизнедеятельности микробов и предотвратить негативные последствия.

Зоологи предпочитают иметь дело с организмами покрупнее, они описывают виды животных, особенности их развития, заболевания, а также помогают выводить новые породы и создавать условия для сохранения старых.

Ботаники исследуют царство растений: как и при каких условиях появился тот или иной вид, какое влияние он оказывает на человека и как человек влияет на природу.

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Какие качества нужны специалистам-биологам?

Итак, мы выяснили, чем занимается биолог. Время поговорить о главных качествах, необходимых представителям этой профессии. Биологические опыты — часть работы: а как известно, результат опыта не всегда предсказуем, бывает, что подопытные животные гибнут, принося себя в жертву будущих важных открытий. К тому же постоянная работа с химикатами, длительное время, проведенное в лаборатории, — на это способны лишь люди с крепким здоровьем (физическим и психическим).

Развитые сенсорные качества. Острый слух и тонкий нюх становятся инструментами биолога, ведь взаимодействие с живыми организмами требует внимательности к любым нюансам.

Аналитические способности. Мало получить долгожданный результат лабораторных опытов, важно его грамотно сформулировать и классифицировать.

Умение обращаться с лабораторной техникой. Нужно не только смотреть в окошко микроскопа, но и очищать его, готовить растворы, следить за исправностью приборов.

Терпение и внимательность — залог успеха, так как опыты, бывает, длятся не один месяц. В течение всей процедуры необходимо буквально на ходу вносить необходимые изменения, не упуская из виду главную цель.

Любая область биологии основывается на очень большом объеме знаний. Однако их всегда недостаточно, новая информация поступает постоянно из разных уголков планеты и требует постоянного изучения и мониторинга. Поэтому, еще одно качество биолога — способность постоянно учиться новому.

Владение иностранными языками потребуется специалисту для ознакомления с новыми исследованиями и презентации своих открытий. Не говоря уж о латыни, ставшей международным языком для медиков, биологов и представителей всех смежных профессий.

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Где трудятся биологи?

Список биологических профессий внушительный. Можно заниматься научной деятельностью, преподаванием либо применять свои знания на практике, работая в профильной организации.

Специалист в научно-исследовательском институте. Как правило, каждый институт ведет свои проекты. Исследования длятся годами, но и результат будет представлен широкой, часто мировой общественности. Подобные разработки финансируются за счет государства либо заинтересованной компании.

Биологи в сельскохозяйственных организациях и институтах занимаются разведением и изучением различных пород с точки зрения их пригодности для животноводства.

Ботаники-биологи работают при различных ботанических садах, оранжереях, в сельском хозяйстве, они создают новые сорта растений, в том числе и тех, что входят в наш пищевой рацион.

Биологи-экологи стоят на страже зеленых «легких» нашей планеты, редких «краснокнижных» животных, птиц, растений. Они работают в заповедниках и природоохранных зонах.

Биологи-эксперты проводят оценку и биомониторинг биоресурсов, к которым относятся лесные массивы и отдельные виды животных.

Биолог на производстве участвует в производстве различной продукции — медицинской и пищевой.

Биолог-преподаватель находит применение своим знаниям в самых различных учебных заведениях, от школ до международных университетов.

Плюсы и минусы профессии

Знать «подводные» рифы профессиональной области — это совсем не значит отказаться от нее. Напротив, предупрежден — значит, подготовлен. Назовем положительные стороны профессии биолог.

Биология — молодое и очень перспективное профессиональное направление, спрос на биологов сегодня достаточно высок.

Высокая социальная значимость профессии, в руках этих специалистов и новые породы животных и растений, и современные медицинские препараты.

Творческая составляющая: профессия располагает к реализации самых смелых проектов.

Международный статус позволяет биологу много путешествовать и становиться частью межнациональной команды.

К минусам можно отнести следующие моменты:

Высокий уровень ответственности. К примеру, когда мир переживал пандемию, именно микробиологи и их прогнозы были в центре внимания общественности.

Не каждый проект заканчивается успехом: случается, что многомесячные исследования и испытания «ложатся на полку».

Не всегда достойная оплата труда, особенно в отечественной индустрии — научной и практической.

Динамичность профессии обязывает биологов постоянно учиться.

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Где и сколько нужно учиться на биолога после 11 класса?

Популярность профессии настолько велика, что освоить азы можно еще будучи школьником. В каждом городе есть специализированные школы и классы, где биологию изучают по более сложной программе, чем в обычных учебных заведениях. В ходе подготовки к поступлению в вуз нужно сделать акцент на таких предметах, как биология, математика, химия, русский язык. Сложно ли учиться на биолога? Безусловно, нелегко, однако, как уже было сказано, готовность к постоянному обучению является непременным условием успешной работы по этой специализации. После четырех лет обучения в университете специалист получает статус бакалавра, а еще через два года — степень магистра. Самый известный и престижный российский университет, где готовят специалистов этого профиля, — МГУ имени М. В. Ломоносова. Стоит также отметить Санкт-Петербургский государственный университет, а также университеты Оренбурга и Иваново. Желаемую профессию можно получить на факультетах «биология», «биология и химия», «биоинженерия и биоинформатика», «биотехнологии».