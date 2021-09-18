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Пострадавшие в ДТП с автобусом под Вологдой паломницы отказались от госпитализации

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 13:37
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом под Вологдой паломницы отказались от госпитализации

Ранним утром на 11-м километре автодороги под Вологдой опрокинулся автобус с паломниками, направлявшийся в Новолеушинский монастырь из Москвы. По предварительной информации, водитель торопился и не справился с управлением из-за сильного бокового ветра. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В результате ДТП 11 женщин пострадали и были доставлены для обследования в Вологодскую областную клиническую больницу. Несмотря на то, что многие паломницы получили переломы и ушибы, все они отказались от госпитализации.

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дтп автобус паломники вологодская область
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