Пострадавшие в ДТП с автобусом под Вологдой паломницы отказались от госпитализации

Ранним утром на 11-м километре автодороги под Вологдой опрокинулся автобус с паломниками, направлявшийся в Новолеушинский монастырь из Москвы. По предварительной информации, водитель торопился и не справился с управлением из-за сильного бокового ветра. Автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок.

В результате ДТП 11 женщин пострадали и были доставлены для обследования в Вологодскую областную клиническую больницу. Несмотря на то, что многие паломницы получили переломы и ушибы, все они отказались от госпитализации.