Турция и Египет развязали борьбу за проекты по восстановлению Ливии

Триполи, 18 сентября. Египетско-турецкое соперничество за проекты по восстановлению и реконструкции в Ливии за последние месяцы усилилось. Каир ответил на призыв премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы и заключил ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве.

В ходе заседаний Совместного высшего египетско-ливийского комитета в четверг, 16 сентября, ливийское руководство выразило готовность предложить восточному соседу несколько многообещающих проектов. Триполи намерено открыть двери для официального возвращения в страну египетской рабочей силы.

Такое положение дел, казалось бы, должно обеспокоить Анкару. Однако она, будучи уверенной в своем влиянии в регионе, отказывается рассматривать Каир в качестве опасного соперника.

Правительство Эрдогана после открытой интервенции в Ливию в 2020 году не скрывает своих экономических амбиций в отношении североафриканского государства. Оккупировав запад страны, оно вступило в борьбу за свою долю инвестиционного пирога.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Наблюдаемое в последнее время сближение конкурирующих сторон на политическом уровне не привело к окончательному снижению остроты разногласий по Ливии. Военная гегемония Анкары в стране и ее поддержка наемников и экстремистов стали угрозой для национальной безопасности Египта.

Политические источники на условиях анонимности сообщили изданию Al Arab, что Каир год назад разработал дорожную карту экономического возвращения в соседнее государство. На этом пути обнаружились два препятствия: натянутые отношения с расформированным к настоящему времени Правительством национального согласия (ПНС) и контроль Турции над принятием решений в Триполи.

Если первая трудность устранена в начале 2021 года с созданием нового кабмина, то вторая осталась. Влияние Анкары на сферу безопасности в Ливии сдерживает присутствие Египта и подрывает его инвестиционные возможности. Поэтому Каир продолжает требовать вывода турецкого контингента и наемников в соответствии с резолюцией Совета Безопасности.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Однако Анкара допускает сосуществование с конкурентом в североафриканской стране. По словам аналитиков, на данном этапе это вполне возможно. Амбиции Египта ограничиваются проектами реконструкции, инфраструктуры, электроснабжения и строительства дорог и мостов, в то время как Турция рассматривает проекты, представляющие стратегический интерес.

Каир и Триполи за последние месяцы подписали 14 меморандумов об экономическом сотрудничестве. Они касаются области промышленности, торговли, сельского хозяйства, авиации и спасения на море и нефтегазовой сферы. Стороны также заключили соглашение о реализации шести контрактов с египетскими компаниями в восточном и западном регионах.

На этой неделе ливийский премьер Абд аль-Хамид Дабиба прибыл с официальным визитом в египетскую столицу. С президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси он обсудил развитие ситуации в регионе и двусторонние отношения.