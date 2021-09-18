Liberation: военный союз AUKUS показал заинтересованность США в собственной выгоде

Париж, 18 сентября. Создание военного союза США, Британии и Австралии говорит о приоритетности собственных интересов для Вашингтона, считают аналитики из Франции.

Американские, британские и австралийские власти подписали соглашение о формировании трехстороннего военного альянса AUKUS, что прозвучало как гром среди ясного неба, отметил французский журналист Фредерик Отран в статье для издания Liberation. Он раскрыл неприятный для ЕС смысл этого военного союза. По его словам, вызвавший гнев Парижа договор стал очередным подтверждением того, что США думают только о себе, вне зависимости от того, кто именно возглавляет государство. Причем Вашингтон абсолютно не заботят последствия совершенных им во имя собственной выгоды ошибок, чему примером является военная кампания в Ираке, уверен автор материала.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сослался на события в Ираке, заявляя о крепости альянса Вашингтона, Лондона и Канберры, несмотря на то, что война в этом государстве стала явным фиаско американцев, подчеркнул аналитик. Он отметил, что в ходе совместного выступления Байден, а также премьер-министры Великобритании и Австралии Борис Джонсон и Скотт Моррисон не говорили явно об антикитайском характере подобного союза, заявляя лишь о стабильности и мире в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее журналист выразил уверенность в том, что именно КНР американские власти считают главным противником США в XXI веке, с которым лидер Соединенных Штатов намерен бороться еще быстрее и сильнее, чем его предшественник. Отран считает, что формирование AUKUS неспроста совпало с выводом американских войск из Афганистана, так как Вашингтон хочет бросить освободившиеся силы на достижение новых целей в отношении Китая, не заботясь о чувствах европейских союзников.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, на слова которого сослался автор публикации, охарактеризовал AUKUS, как «одностороннее, жестокое и непредсказуемое решение» Байдена в стиле его предшественника Дональда Трампа. По мнению аналитика, такой шаг Вашингтона вызвал вполне ожидаемые негодования Парижа, так как французы лишились «контракта века» на постройку субмарин для Австралии, а также перспектив распространения влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Он отметил, что ранее лишь Великобритания получала американские подводные лодки, а теперь этой привилегии удостоится Австралия, которая рассчитывает на мощный военный союз с США. Резюмируя, журналист привел мнение специалиста Национального бюро азиатских исследований Надежа Роллана, который подчеркнул, что Канберра неспроста надеется на Вашингтон, так как ни Франция, ни остальной Евросоюз не будут воевать в случае вооруженного конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее депутат Госдумы Сергей Железняк рассказал о рисках создания военного союза AUKUS для США. По его словам, после реализации подобной инициативы американцы могут полностью лишиться уважения со стороны Евросоюза. Парламентарий подчеркнул, что Вашингтон заключил договор за спинами европейских государств, что может обернуться охлаждением отношений с ЕС.