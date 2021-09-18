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Владимир Путин поручил разработать план развития сельского туризма в Мордовии
Экономика
Владимир Путин поручил разработать план развития сельского туризма в Мордовии
wikipedia.org  /  WildBoar/ Общественное достояние

Москва, 18 сентября. Перечень поручений президента России Владимира Путина по социально-экономическому развитию Республики Мордовия опубликован на сайте Кремля.

Также глава государства дал поручение в целях создания туристско-агропромышленного кластера. Необходимо проработать вопрос оказания дополнительной господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям органической продукции, которые работают на территории региона. В их числе — меры по содействию продвижения продукции на рынки сбыта в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Руководитель Ресурсного центра Российского движения школьников в Мордовии Дарья Радайкина ранее рассказала ФАН о проведении в республике акции по сбору мусора «Экодежурный по стране». В ней приняли участие ученики школ.

Порядка 10 тысяч молодых сосен ранее появились в Большеберезниковском районе Мордовии. Их высадили в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес», в которой приняли участие 300 добровольцев.

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