Мода приходит и уходит, меняется стиль и крой, становятся бледнее или ярче цвета, а профессия модельера ― по-прежнему популярна. Кажется, что модельеры ― это такие современные «боги и герои». Именно они решают, что мы будем носить в следующем сезоне. Как стать модельером, сколько учиться, какие плюсы и минусы у этой профессии ― рассмотрим в этой статье.

Что теперь носят?

Таким вопросом задавалась директор статистического учреждения Людмила Прокофьевна в исполнении великолепной Алисы Фрейндлих. С тех пор как человек научился прикрывать тело шкурой животных, существуют одежда и в том или ином виде — мода. При этом профессия модельера, того, кто создает моду, появилась совсем недавно, всего лишь в XIX веке. До этого момента женщины высшего общества пользовались услугами портних, лучших из которых рекомендовали друг другу. Менее привилегированные классы обходились тем, что шили сами. Военные носили мундиры, рабочие ― форменную одежду.

Первым модельером считается англичанин Чарльз Уорт, основатель собственного дома моды в Париже. Он работал в магазине тканей и был женат на одной из моделей. Создав несколько платьев для собственной жены, Уорт понял, что его одежда пользуется спросом. В то время пошив одежды не был популярным и почетным бизнесом. Тогда бывший продавец тканей нашел спонсора, который был готов профинансировать первую мастерскую. Вскоре Уорта заметила сама принцесса Евгения, супруга императора Наполеона III. Это помогло ему стать популярным среди известнейших женщин того времени, в том числе знаменитой Сары Бернар и Сисси, императрицы Елизаветы Австрийской.

Чарльз Уорт во многом предопределил женскую моду. Именно он избавил ее от обилия рюш и оборок. Он же стал использовать дорогие ткани и работать с более простыми формами.

Следующие десятилетия были исключительно богаты на глобальные изменения в моде, а имена тех, кому мы ими обязаны, знает весь мир. Так, Поль Пуаре избавил женщин от корсетов и ввел моду на свободный крой и ориентальные мотивы. Его платья были роскошны и экзотичны. С его подачи дамы стали носить шаровары и дивные головные уборы. Однако через какое-то время и эта мода прошла. На пятки Полю Пуаре наступала Коко Шанель.

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Едва ли кто-то не знает имени Габриэль Шанель. Она перевернула жизнь женщин с ног на голову всего лишь… Надев мужские брюки и нитку жемчуга. Ее лучшие модели ― маленькое черное платье и твидовый костюм ― претерпевают изменения, но никуда не уходят. Все, что предложила нам мадам Шанель, актуально до сих пор.

Эльза Скьяпарелли, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран ― продолжать можно бесконечно! Визионеры, волшебники, бунтари препарировали стиль и моду так, как никто этого не делал. Что же предлагает профессия модельера сегодня?

Чем занимается дизайнер одежды

Терминология в этой сфере довольно расплывчата. Модельер-конструктор, художник-модельер, модельер-закройщик, дизайнер одежды ― все эти названия объединяют примерно одни и те же компетенции и задачи:

подготовка рисунков и эскизов предметов одежды;

создание полноценных эскизов на основе рисунков;

создание выкроек и лекал, чтобы запустить модель в производство;

индивидуальный пошив одежды;

осуществление контроля за производством;

контроль качества;

примерка и подгонка изделий;

презентация изготовленной продукции, участие в модных показах;

участие в разработке лукбука и рекламных кампаний.

Безусловно, прежде всего, модельер ― творческая профессия. Ведь его задача придумать и детально проработать не только конкретный предмет одежды, но и всю концепцию будущей коллекции. Однако одного лишь творчества мало. Необходимо уметь конструировать предметы одежды, создавать качественные лекала, разбираться в технологии пошива, тканях и фурнитуре.

Федеральное агентство новостей /

Где учиться на модельера

Образование в сфере моды можно получить, поступив после 11 класса в вуз, где есть соответствующее направление. Как правило, речь идет о программах «Конструирование изделий легкой промышленности» или «Дизайн и история костюма». Такие направления открыты в университете им. А. Н. Косыгина (Москва), Вятском государственном университете, Московском художественно-промышленном институте и ряде других вузов.

Если учиться новой специальности хочется сразу после 9 класса, то идти нужно в колледж на программу «Художник по костюму». Обучение в колледже длится четыре года. По окончании можно продолжать учебу дальше или искать работу.

Кроме этого, конструировать одежду учат в частных образовательных проектах, школах дизайна, на курсах модельеров. В программу обучения входит множество дисциплин, начиная от раскройки тканей и заканчивая построением эскизов на компьютере.

Профессия модельера достаточно востребована. Ведь найти свой неповторимый стиль и выглядеть актуально хочется каждому. Сегодняшнее состояние моды, с одной стороны, предлагает огромное количество вариантов одежды массового производства, а с другой, требует индивидуального подхода, при котором одежда максимально отвечает потребностям современного потребителя. Это дает творческому человеку пространство для реализации.

В начале карьеры работу можно искать в ателье, в крупных домах моды и локальных, небольших брендах. Конечно, многим сразу хочется открыть свое дело. В этом случае, помимо навыков кройки и шитья, понадобятся основы предпринимательской деятельности, знания в области маркетинга и рекламы.

Зарплата модельера зависит от места работы, опыта и других факторов. В среднем на начальном этапе речь идет о 30 000–50 000 рублей.

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Плюсы и минусы профессии модельера

Сначала обозначим преимущества, которых действительно много:

творческая профессия ― возможность реализации;

выверенный собственный стиль;

востребованность;

карьерные возможности;

достойный заработок.

Казалось бы, какие минусы могут быть в такой прекрасной, интересной и творческой специальности. Однако, прежде чем с головой окунуться в интересное дело, стоит учесть следующие недостатки:

проблемы с трудоустройством на начальном этапе;

небольшой доход на старте карьеры;

необходимость быть постоянно в теме самых актуальных тенденций;

часто ненормированный рабочий день.

Работа в сфере моды и дизайна требует четкой стратегии продвижения как личного бренда, так и проекта в целом. Прежде чем открывать свое дело, имеет смысл набраться практического опыта под руководством наставника. Как уже было отмечено, не будут лишними те знания и навыки, которые необходимы каждому начинающему предпринимателю: основы маркетинга, продвижение в соцсетях, реклама, анализ рынка, построение личного бренда. Высшей ступенью карьеры станут собственный модный бренд и популярность среди тех, кто пристально следит за модой.