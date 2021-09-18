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Международный аэропорт Бенина усилит досмотр прибывающих пассажиров в Ливию
Весь мир
Международный аэропорт Бенина усилит досмотр прибывающих пассажиров в Ливию
facebook.com  /  إدارة مطار بنينا الدولي

Бенгази, 18 сентября. Международный аэропорт Бенин проводит модернизацию оборудования для усиленного досмотра прибывающих пассажиров. Причиной мероприятия стало открытие авиасообщения с рядом арабских и европейских стран.

Помощник директора воздушной гавани Мифтах аль-Фассиу рассказал, что монтажные работы ведутся не только на входе в здание, но и во внутренних залах. Каждый посетитель обязан представить вещи на досмотр и предъявить отрицательный ПЦР-тест.

«Установлены новые металлоискатели, цифровые рентген-аппараты для сканирования багажа и медцентры для проведения экстренных анализов на коронавирусную инфекцию», — уточнил он.

Комплекс проводимых мер согласован с Управлением гражданской авиации и исполняется под надзором службы безопасности. Специалисты стараются максимально оградить жителей Ливии от возможного распространения COVID-19, который потенциально могут привезти гости из-за границы.

Модернизация оборудования в аэропорту Бенина также осуществляется на основании протоколов об охране здоровья, заключенных с Тунисом. Соглашение подписано премьер-министром переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой и президентом республики Каисом Саидом. Стороны договорились соблюдать все положения документа для беспрепятственного проезда как наземным, так и воздушным транспортом.

Ливия активно ведет переговоры с соседними и европейскими странами для возобновления авиасообщения. Министерствам транспорта и здравоохранения удалось наладить сотрудничество с Мальтой, Египтом и рядом других государств.

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