В США возмущены решением суда по виновникам в опиоидном кризисе

Вашингтон, 18 сентября. Производитель медицинского препарата оксиконтин, компания Purdue Pharma, профинансирует программу по реабилитации американцев от опиоидной зависимости. Об этом в пятницу сообщил судья по банкротствам в США Роберт Дрейн.

По его словам, активы фармацевтической компании будут выведены из собственности ее владельцев — семьи Саклер и будут использованы для удовлетворения около 3 000 судебных исков, которые были поданы к Purdue Pharma правительствами ряда штатов, местными органами власти, профсоюзами, племенами коренных американцев, больницами и другими лицами, в в которых компанию обвиняли в применении нечистоплотных маркетинговых практик, следствием чего стала зафиксированная в США эпидемия смертей от передозировки опиоидными препаратами. За два десятилетия ее жертвами, согласно официальным данным, стали около 500 тыс. американцев.

