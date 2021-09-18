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В США возмущены решением суда по виновникам в опиоидном кризисе
Весь мир
В США возмущены решением суда по виновникам в опиоидном кризисе
Global Look Press  /  Erik Mcgregor / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 18 сентября. Производитель медицинского препарата оксиконтин, компания Purdue Pharma, профинансирует программу по реабилитации американцев от опиоидной зависимости. Об этом в пятницу сообщил судья по банкротствам в США Роберт Дрейн.

По его словам, активы фармацевтической компании будут выведены из собственности ее владельцев — семьи Саклер и будут использованы для удовлетворения около 3 000 судебных исков, которые были поданы к Purdue Pharma правительствами ряда штатов, местными органами власти, профсоюзами, племенами коренных американцев, больницами и другими лицами, в в которых компанию обвиняли в применении нечистоплотных маркетинговых практик, следствием чего стала зафиксированная в США эпидемия смертей от передозировки опиоидными препаратами. За два десятилетия ее жертвами, согласно официальным данным, стали около 500 тыс. американцев.

Решение судьи Дрейна предусматривает выплаты компенсаций родным жертв опиоидной зависимости, а также создание специального фонда, деятельность которого будет направлена на предупреждение опиоидной зависимости среди граждан США, а также реабилитацию опиоидных наркоманов. На эти цели, кроме активов Purdue Pharma будут потрачены благотворительные активы семьи Саклер.

Тем не менее, многие выразили свое разочарование принятым решением, согласно которому семья Саклер, которой принадлежала компания Purdue Pharma, будет выведена из-под ответственности по искам, касающимся эпидемии опиоидной зависимости.

Эллен Айзекс, чей сын умер от передозировки, подала в суд документы с просьбой не принимать этот план. Она и другие активисты утверждают, что членам семьи Саклер, которым никогда не предъявлялись обвинения в уголовных преступлениях, преступления сходят с рук, и что политики и суды делают недостаточно для прекращения эпидемии опиоидов.

«Адвокаты играют в игры на бумаге, а люди умирают», — заявила она в ходе судебного слушания.

Как фармацевтический бизнес спровоцировал героиновую эпидемию в США
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Мнение активистов поддержали генеральные прокуроры штатов Коннектикут, Мэриленд, Вашингтон и округа Колумбия, а также Управляющий делами о банкротстве США, которые объявили об апелляциях.

Согласно официальной информации, Purdue Pharma стала одним из основных ответчиков в деле об опиумной эпидемии в США. Менеджмент компании был признан виновным в стимулировании медицинских работников к выписыванию рецептов на производимый фирмой препарат оксиконтин — обезболивающее, в два раза более сильное, чем морфин. В результате этого за 20 лет сотни тысяч американцев получили сильнейшую опиоидную зависимость. Более 500 тыс. человек по всей стране скончались от передозировок опиоидами.

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