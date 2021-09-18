Москва, 18 сентября. Глава ЦИК России Элла Памфилова выразила соболезнования в связи со смертью секретаря избиркома Бурятии Дулмы Налхановой.

Налханова скончалась 18 сентября в возрасте 42 лет. Она была секретарем участковой избирательной комиссии № 501, расположенной на территории муниципального образования Окинского района Республики Бурятия.

«Сегодня в возрасте всего 42 лет скончалась Налханова Дулма Зыгбаевна», — сказала Памфилова в ходе брифинга в информационном центре ЦИК.

Председатель Центризбиркома попросила выразить скорбь минутой молчания. После смерти Налхановой осталось трое ее сыновей — 8, 13 и 19 лет. Причина смерти секретаря избиркома Бурятии пока не уточнялась.