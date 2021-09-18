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Памфилова минутой молчания почтила память умершей сотрудницы избиркома Бурятии

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 13:01
Политика
Памфилова минутой молчания почтила память умершей сотрудницы избиркома Бурятии
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 18 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова выразила соболезнования в связи со смертью секретаря избирательной комиссии Бурятии Дулмы Нахановой. Ее не стало 18 сентября.

Женщине было всего 42 года. Причина ее смерти пока не уточняется. Она работала на избирательном участке №501 в Окинском районе Республики Бурятия.

Памфилова рассказала журналистам, что после смерти у Нахановой осталось три сына. Им 19, 13 и 8 лет. Женщина добросовестно отработала весь первый день голосования 17 сентября.

«Позвольте выразить минутой молчания нашу скорбь», — сказала Элла Памфилова.

Выборы в России проходят с 17 по 19 сентября. Избиратели голосуют за новый созыв Госдумы.

Недавно глава Бурятии Алексей Цыденов заразился коронавирусом. Чувствует он себя хорошо.

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памфилова смерть соболезнования наханова
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