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Борьба с шиитской сетью: США ввели новые санкции против Ирана и «Хезболлы»
Весь мир
Борьба с шиитской сетью: США ввели новые санкции против Ирана и «Хезболлы»
Global Look Press  /  Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Американское руководство распорядилось ввести санкции против ряда компаний и предпринимателей, которые по их мнению входят в масштабную сеть, обслуживая интересы Ирана и ливанского исламистского движения «Хезболла».

Министерство финансов США заявило, что новые ограничения будут включать в себя запрет на проведение любых операций с физическими и юридическими лицами, которые могут быть замешаны в подозрительной деятельности, а также арест их имущества и других активов, располагающихся на территории Соединенных Штатов.

«Вместе эти сети отмыли десятки миллионов долларов через региональные финансовые системы и провели операции по обмену валюты, а также торговле золотом и электроникой в интересах «Хезболлы» и КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Кто попал под новые санкции, на что они направлены и почему были введены именно сейчас — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Цель №1. КСИР

Министерство финансов США сообщило, что среди людей, оказавшихся в санкционном списке, есть иранский бизнесмен Мортезе Минае Хашеми, проживающий на территории Китая.

Этого предпринимателя обвиняют в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции — элитным иранским военно-политическим формированием. Сообщается, что мужчина направлял КСИР деньги и технические комплектующие, используемые для создания оружия.

Согласно пресс-релизу американского казначейства, его партнерами в этом деле стали два гражданина КНР — Янь Су Сюань и Сон Цзин. С их помощью иранец открыл банковские счета и компании, зарегистрированные в Гонконге и на территории материкового Китая.

Также жители азиатского государства в интересах Хашеми закупали в США продукты двойного назначения, которые затем переправлялись в Иран и использовались там в военных целях.

КСИР представил новую ракетную базу Ирана на побережье Персидского залива
Федеральное агентство новостей  / 

Ввиду вовлечения в данную схему граждан Китая — другого стратегического соперника Америки — Госдеп пригрозил агрессивнее реагировать на причастность Пекина к такого рода нарушениям.

На данный момент за сотрудничество и иранцами в штрафном списке США оказались следующие китайские компании:

  • PCA Xiang Gang Limited;
  • Damineh Optic Limited;
  • China 49 Group Co;
  • Taiwan Be Charm Trading Co;
  • Black Drop International Co;
  • Victory Somo Group (HK) Limited;
  • Yummy Be Charm Trading (HK) Limited.

При этом с особенной строгостью американские чиновники намерены обращаться с партнерами конкретного подразделения КСИР — Сил специального назначения «Аль-Кудс». Данное соединение специализируется на военной разведке и проведении спецопераций за пределами Ирана, а также на поддержании контактов с шиитскими движениями, партиями и вооруженными формированиями вроде «Хезболлы».

Цель №2. «Хезболла»

Ограничения США коснулись ряда базирующихся в Ливане и Кувейте организаций, сотрудничавших не только с иранцами, но и с ливанским военно-политическим движением, признанным американцами террористической группировкой.

Удар по Ирану и «Хезболле»: почему США ввели новые санкции
Федеральное агентство новостей  / 

Одним из наиболее заметных членов шиитского объединения, внесенным в санкционный список, стал Хасиб Мухаммад Хадван, занимающий высокую должность в администрации «Хезболлы».США обвинили его в том, что он «подчиняется генеральному главе движения Хасану Насралле и отвечает за сбор средств от доноров и бизнесменов за пределами Ливана».

Удар по Ирану и «Хезболле»: почему США ввели новые санкции
 / Федеральное агентство новостей

В заявлении Госдепа подчеркивается, что в большинстве случаев исламистское движение стремится использовать законный коммерческий сектор, однако активно задействует финансовых посредников и подставные фирмы.

«Хезболла» использует доходы, полученные от этих сетей, для финансирования террористической деятельности и сохранения нестабильности в Ливане и во всем регионе», — говорится в документе.

Оценивая данную ситуацию, американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что в последнее время ливанская шиитская организация все чаще ищет дополнительные источники дохода для пополнения своей казны. На этом фоне политик обратился к правительствам других стран с призывом принимать активные меры для того, чтобы какие-либо радикальные группировки не использовали их территорию и финансовые учреждения в своих целях.

«Соединенные Штаты не ослабнут в борьбе с этими сетями, и мы продолжим принимать меры по пресечению их деятельности», — сказал глава Госдепартамента США.

Ответ уязвленного Вашингтона

Санкции — это новый политический ход американской администрации, сделанный после того, как первые поставки нефтепродуктов из Ирана прибыли в Ливан через территорию Сирии. Создание такой логистической цепочки при транспортировке груза было намеренным ходом «Хезболлы».

Дело в том, что антииранские санкции США прежде всего направлены на ослабление экономики Исламской Республики. По этой причине основной удар Вашингтон нанес по нефтегазовой отрасли Ирана — на торговлю энергоносителями с этой страной был наложен строгий запрет. За его нарушение любое государство, решившееся на сотрудничество с Тегераном, рискует также попасть под ограничения со стороны Соединенных Штатов.

Благими намерениями…

Вопреки действующему запрету, в условиях продолжающегося на территории Ливана энергетического кризиса руководство «Хезболлы» самовольно договорилось с иранскими властями о поставках нескольких больших партий нефтепродуктов, которые должны помочь хотя бы немного стабилизировать обстановку в стране.

Несмотря на благие намерения, шиитское движение столкнулось с критикой официального Бейрута и части простых граждан: они опасались последствий соглашения и давления со стороны США. Это подтвердили и в Вашингтоне: представители администрации Джо Байдена прямо заявили, что санкций не миновать, если хоть один иранский танкер войдет в порт Ливана.

Обход режима

Тогда лидеры «Хезболлы» придумали новый план: грузовые корабли с топливом шли из Исламской Республики в сирийский порт Банияс, а уже оттуда автоцистернами отправлялись на ливанскую территорию.

Так требования Вашингтона формально соблюдаются, а в случае возникновения споров можно сослаться на то, что нефтепродукты были предназначены именно для Дамаска, который безвозмездно помогает своим переживающим кризис соседям. В конце концов, Сирия и сама находится под американскими санкциями, так что угрозы Белого дома ей теперь не страшны.

Дорога к последствиям

План был успешно реализован: первый груз топлива уже достиг цели и распределяется между гражданами. Однако Вашингтон не остался безучастен к такому обходу его запретов.

И поскольку ни официальный Бейрут, ни простые ливанцы к этому фактически не причастны, американская администрация решила ударить прямо по авторам резонансной провокации.

И, вероятнее всего, новый пакет санкций против Ирана и «Хезболлы» может быть только началом. Сейчас он стал лишь сигналом Соединенных Штатов, засвидетельствовавших свое стремление управлять совершающимися в регионе процессами.

Поскольку администрация Джо Байдена и Тегеран пока не продвинулись в вопросах возвращения «ядерной сделки», которая должна повлечь за собой снятие американских санкций, Вашингтон демонстрирует готовность и далее усиливать давление на Исламскую Республику. Впрочем, даже если компромисс будет достигнут, введенные ограничения продолжат действовать, так как они проводятся Вашингтоном в качестве мер, якобы направленных на борьбу с терроризмом.

Удар по Ирану и «Хезболле»: почему США ввели новые санкции
Федеральное агентство новостей  / 

Удар по ливанцам

Геополитические интересы Вашингтона сейчас абсолютно не учитывают ситуацию в самом Ливане: обстановка там с каждым днем становится все более неблагоприятной. Государство находится в состоянии всеобъемлющего кризиса, затронувшего все аспекты жизни простых граждан и существенно обострившегося после прошлогодних взрывов в столичном порту.

Удар по Ирану и «Хезболле»: почему США ввели новые санкции
Федеральное агентство новостей  / 

Руководство страны разобщено: почти год в Ливане фактически не было правительства, которое не могли сформировать из-за внутренних разногласий. И по этой причине Бейрут не в силах проявить необходимой политической воли для поиска пути к восстановлению страны.

Государственный бюджет оказался неспособен обеспечить электростанции Ливана базовыми ресурсами для их деятельности, из-за чего большинство вырабатывающих энергию объектов были остановлены, а те, что еще функционируют, вынуждены практиковать веерные отключения сети.

По этой же причине затруднена работа государственных учреждений, в том числе больниц. Люди лишились даже постоянного доступа к питьевой воде — насосные станции без электричества не могут эксплуатироваться.

Иранское топливо действительно способно помочь стране хотя бы частично справиться с кризисом, однако санкции не позволяют реализовать эту инициативу, которая направлена на решение гуманитарной проблемы.

Удар по Ирану и «Хезболле»: почему США ввели новые санкции
Федеральное агентство новостей  / 

Только политика

И даже если США с помощью ограничений сумеют достичь своей цели, ослабив Тегеран и «Хезболлу», это никак не поможет облегчить участь простых ливанцев, переживающих глобальный кризис. Борьба с влиянием политических противников в регионе оказывается чревата страданиями простых людей.

При этом, как показывает опыт, политика максимального давления, практикуемая американской стороной, не оправдывает себя — попавшие под ограничения силы продолжают следовать своему курсу и еще больше готовы к борьбе с Вашингтоном.

 

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