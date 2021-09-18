Борьба с шиитской сетью: США ввели новые санкции против Ирана и «Хезболлы»

Американское руководство распорядилось ввести санкции против ряда компаний и предпринимателей, которые по их мнению входят в масштабную сеть, обслуживая интересы Ирана и ливанского исламистского движения «Хезболла».

U.S. issues sanctions tied to supporters of Hezbollah, Iran - Treasury https://t.co/FiQGGY4sC7 — Reuters Iran (@ReutersIran) September 17, 2021

Министерство финансов США заявило, что новые ограничения будут включать в себя запрет на проведение любых операций с физическими и юридическими лицами, которые могут быть замешаны в подозрительной деятельности, а также арест их имущества и других активов, располагающихся на территории Соединенных Штатов.

«Вместе эти сети отмыли десятки миллионов долларов через региональные финансовые системы и провели операции по обмену валюты, а также торговле золотом и электроникой в интересах «Хезболлы» и КСИР (Корпус стражей исламской революции. — Прим. ред.)», — говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Кто попал под новые санкции, на что они направлены и почему были введены именно сейчас — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Цель №1. КСИР

Министерство финансов США сообщило, что среди людей, оказавшихся в санкционном списке, есть иранский бизнесмен Мортезе Минае Хашеми, проживающий на территории Китая.

Этого предпринимателя обвиняют в сотрудничестве с Корпусом стражей исламской революции — элитным иранским военно-политическим формированием. Сообщается, что мужчина направлял КСИР деньги и технические комплектующие, используемые для создания оружия.

Iran News in Brief – September 17, 2021

US Treasury issues sanctions tied to supporters of Hezbollah and the Iranian regime#Iran #terrorism https://t.co/7NlxihmnM2 pic.twitter.com/M4i729ujfN — NCRI-FAC (@iran_policy) September 17, 2021

Согласно пресс-релизу американского казначейства, его партнерами в этом деле стали два гражданина КНР — Янь Су Сюань и Сон Цзин. С их помощью иранец открыл банковские счета и компании, зарегистрированные в Гонконге и на территории материкового Китая.

Также жители азиатского государства в интересах Хашеми закупали в США продукты двойного назначения, которые затем переправлялись в Иран и использовались там в военных целях.

Федеральное агентство новостей /

Ввиду вовлечения в данную схему граждан Китая — другого стратегического соперника Америки — Госдеп пригрозил агрессивнее реагировать на причастность Пекина к такого рода нарушениям.

На данный момент за сотрудничество и иранцами в штрафном списке США оказались следующие китайские компании:

PCA Xiang Gang Limited;

Damineh Optic Limited;

China 49 Group Co;

Taiwan Be Charm Trading Co;

Black Drop International Co;

Victory Somo Group (HK) Limited;

Yummy Be Charm Trading (HK) Limited.

???????????????????????? US sanctions seven Hong Kong-based companies over Iran, Hezbollah | South China Morning Post https://t.co/Y3aDML0yKm — China - Arab Forum (CAF) (@china_arabia) September 18, 2021

При этом с особенной строгостью американские чиновники намерены обращаться с партнерами конкретного подразделения КСИР — Сил специального назначения «Аль-Кудс». Данное соединение специализируется на военной разведке и проведении спецопераций за пределами Ирана, а также на поддержании контактов с шиитскими движениями, партиями и вооруженными формированиями вроде «Хезболлы».

Цель №2. «Хезболла»

Ограничения США коснулись ряда базирующихся в Ливане и Кувейте организаций, сотрудничавших не только с иранцами, но и с ливанским военно-политическим движением, признанным американцами террористической группировкой.

Федеральное агентство новостей /

Одним из наиболее заметных членов шиитского объединения, внесенным в санкционный список, стал Хасиб Мухаммад Хадван, занимающий высокую должность в администрации «Хезболлы».США обвинили его в том, что он «подчиняется генеральному главе движения Хасану Насралле и отвечает за сбор средств от доноров и бизнесменов за пределами Ливана».

/ Федеральное агентство новостей

В заявлении Госдепа подчеркивается, что в большинстве случаев исламистское движение стремится использовать законный коммерческий сектор, однако активно задействует финансовых посредников и подставные фирмы.

«Хезболла» использует доходы, полученные от этих сетей, для финансирования террористической деятельности и сохранения нестабильности в Ливане и во всем регионе», — говорится в документе.

Оценивая данную ситуацию, американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что в последнее время ливанская шиитская организация все чаще ищет дополнительные источники дохода для пополнения своей казны. На этом фоне политик обратился к правительствам других стран с призывом принимать активные меры для того, чтобы какие-либо радикальные группировки не использовали их территорию и финансовые учреждения в своих целях.

«Соединенные Штаты не ослабнут в борьбе с этими сетями, и мы продолжим принимать меры по пресечению их деятельности», — сказал глава Госдепартамента США.

The United States has sanctioned Lebanon and Kuwait-based financial conduits that fund the Lebanese group Hezbollah, as well as financial facilitators and front companies that support it and its sponsor Iranhttps://t.co/65Vv8nOACR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 17, 2021

Ответ уязвленного Вашингтона

Санкции — это новый политический ход американской администрации, сделанный после того, как первые поставки нефтепродуктов из Ирана прибыли в Ливан через территорию Сирии. Создание такой логистической цепочки при транспортировке груза было намеренным ходом «Хезболлы».

Дело в том, что антииранские санкции США прежде всего направлены на ослабление экономики Исламской Республики. По этой причине основной удар Вашингтон нанес по нефтегазовой отрасли Ирана — на торговлю энергоносителями с этой страной был наложен строгий запрет. За его нарушение любое государство, решившееся на сотрудничество с Тегераном, рискует также попасть под ограничения со стороны Соединенных Штатов.

Despite #US sanctions, #Iran's exports of petrochemicals and petroleum products increased to almost $20 billion in 2020.https://t.co/IrFCChEJpp — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) September 17, 2021

Благими намерениями…

Вопреки действующему запрету, в условиях продолжающегося на территории Ливана энергетического кризиса руководство «Хезболлы» самовольно договорилось с иранскими властями о поставках нескольких больших партий нефтепродуктов, которые должны помочь хотя бы немного стабилизировать обстановку в стране.

Несмотря на благие намерения, шиитское движение столкнулось с критикой официального Бейрута и части простых граждан: они опасались последствий соглашения и давления со стороны США. Это подтвердили и в Вашингтоне: представители администрации Джо Байдена прямо заявили, что санкций не миновать, если хоть один иранский танкер войдет в порт Ливана.

Despite US Sanctions, Iran is Supplying Petrol to Lebanon, the commander of Lebanon’s armed Hezbollah organization stated on Thursday that an Iranian fuel tanker would arrive in Lebanon “within hours.” This was Lebanon’s first fuel supply from #Iran. https://t.co/u4YiRgE4jp — StopFundamentalism (@SFundamentalism) September 10, 2021

Обход режима

Тогда лидеры «Хезболлы» придумали новый план: грузовые корабли с топливом шли из Исламской Республики в сирийский порт Банияс, а уже оттуда автоцистернами отправлялись на ливанскую территорию.

Так требования Вашингтона формально соблюдаются, а в случае возникновения споров можно сослаться на то, что нефтепродукты были предназначены именно для Дамаска, который безвозмездно помогает своим переживающим кризис соседям. В конце концов, Сирия и сама находится под американскими санкциями, так что угрозы Белого дома ей теперь не страшны.

A convoy of tankers, organised by Hezbollah and loaded with Iranian diesel, has arrived over the Syrian border into Lebanon. Hezbollah/Iran/Syria all subject to US sanctions. Note the pictures on the banners… pic.twitter.com/Ld6kxBIrcz — Anna Foster (@annaefoster) September 16, 2021

Дорога к последствиям

План был успешно реализован: первый груз топлива уже достиг цели и распределяется между гражданами. Однако Вашингтон не остался безучастен к такому обходу его запретов.

Passing through #Syria, the #Iranian diesel tanker trucks, every truck carrying 50,000 liters of oil have made it to Lebanese soil after discharging their cargo in Baniyas. pic.twitter.com/V6A3toMYUh — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) September 16, 2021

И поскольку ни официальный Бейрут, ни простые ливанцы к этому фактически не причастны, американская администрация решила ударить прямо по авторам резонансной провокации.

И, вероятнее всего, новый пакет санкций против Ирана и «Хезболлы» может быть только началом. Сейчас он стал лишь сигналом Соединенных Штатов, засвидетельствовавших свое стремление управлять совершающимися в регионе процессами.

The US government has imposed sanctions on multiple individuals and entities in Lebanon, Kuwait, and China for their alleged links with Hezbollah and Iran.https://t.co/m2WrjRPIqr — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) September 17, 2021

Поскольку администрация Джо Байдена и Тегеран пока не продвинулись в вопросах возвращения «ядерной сделки», которая должна повлечь за собой снятие американских санкций, Вашингтон демонстрирует готовность и далее усиливать давление на Исламскую Республику. Впрочем, даже если компромисс будет достигнут, введенные ограничения продолжат действовать, так как они проводятся Вашингтоном в качестве мер, якобы направленных на борьбу с терроризмом.

Федеральное агентство новостей /

Удар по ливанцам

Геополитические интересы Вашингтона сейчас абсолютно не учитывают ситуацию в самом Ливане: обстановка там с каждым днем становится все более неблагоприятной. Государство находится в состоянии всеобъемлющего кризиса, затронувшего все аспекты жизни простых граждан и существенно обострившегося после прошлогодних взрывов в столичном порту.

Федеральное агентство новостей /

Руководство страны разобщено: почти год в Ливане фактически не было правительства, которое не могли сформировать из-за внутренних разногласий. И по этой причине Бейрут не в силах проявить необходимой политической воли для поиска пути к восстановлению страны.

Государственный бюджет оказался неспособен обеспечить электростанции Ливана базовыми ресурсами для их деятельности, из-за чего большинство вырабатывающих энергию объектов были остановлены, а те, что еще функционируют, вынуждены практиковать веерные отключения сети.

Lebanon is facing power outages and fuel/medicine shortages.



The central bank said Wednesday it would stop subsidizing fuel costs, which many use for private generators.



“The state, which is supposed to take care of its people, is doing the opposite,” said a business owner. pic.twitter.com/41O7yD3AfH — AJ+ (@ajplus) August 13, 2021

По этой же причине затруднена работа государственных учреждений, в том числе больниц. Люди лишились даже постоянного доступа к питьевой воде — насосные станции без электричества не могут эксплуатироваться.

Иранское топливо действительно способно помочь стране хотя бы частично справиться с кризисом, однако санкции не позволяют реализовать эту инициативу, которая направлена на решение гуманитарной проблемы.

Федеральное агентство новостей /

Только политика

И даже если США с помощью ограничений сумеют достичь своей цели, ослабив Тегеран и «Хезболлу», это никак не поможет облегчить участь простых ливанцев, переживающих глобальный кризис. Борьба с влиянием политических противников в регионе оказывается чревата страданиями простых людей.

При этом, как показывает опыт, политика максимального давления, практикуемая американской стороной, не оправдывает себя — попавшие под ограничения силы продолжают следовать своему курсу и еще больше готовы к борьбе с Вашингтоном.