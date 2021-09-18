Daily Express: роботы и ПВО стали главными козырями ВС РФ на учениях «Запад-2021»

Лондон, 18 сентября. Демонстрация военной мощи ВС РФ в ходе учений «Запад-2021» стала предостережением Москвы для зарубежных оппонентов, уверены британские журналисты.

Войска России и Белоруссии приняли участие в масштабных маневрах «Запад-2021», которые завершились 16 сентября. Эти учения привлекли повышенное внимание мировой общественности. Не стали исключением и авторы издания из Великобритании Daily Express, посвятившие прошедшему мероприятию статью, перевод которой приводит «ПолитРоссия».

Крупные учения ознаменовались демонстрацией невиданной мощи смертоносного арсенала российского вооружения, считают эксперты. По их словам, Москва показала свою силу, чтобы предостеречь западных конкурентов от опрометчивых шагов. Они подчеркнули, что показанное в ходе маневров новейшее оружие буквально вызвало страх у стран из состава Североатлантического альянса. Журналисты уверены, что руководство РФ продемонстрировало грандиозное «возвращение России».

«Во время российско-белорусских учений Владимир Путин с гордостью демонстрировал широкий спектр современного оружия, вызывая страх у своих противников из НАТО», — заявили авторы материала.

Боевой робот «Уран-9», использованный ВС РФ во время выполнения тренировочных задач, который в иностранных СМИ назвали "Терминатором" из России, произвел особенно сильное впечатление на аналитиков. Они подчеркнули, что подобный роботизированный комплекс, вооруженный автоматическим орудием калибра 30 миллиметров, а также управляемыми противотанковыми ракетами «Атака» и реактивными огнеметами «Шмель», является несомненным козырем России.

Самые современные средства противовоздушной обороны, имеющиеся у российской армии, также являются одними из главных козырей Москвы, показанных на учениях, уверены журналисты. К примеру, в ходе российско-белорусских маневров использовались зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», а вскоре на вооружение ВС РФ начнут поступать новейшие ЗРК С-500 «Прометей». Авторы статьи напомнили, что эта система способна бороться с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также с гиперзвуковым вооружением.

Ранее журналисты из Китая обратили внимание, что в ходе учений «Запад-2021» ВС РФ и Белоруссии не сформировали единое военное командование, ввиду чего каждая из сторон руководила лишь своими войсками. Однако, по их мнению, создание такого командования поможет Москве и Минску с большей эффективностью одолеть НАТО в случае вооруженного конфликта.