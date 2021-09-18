Сотрудники Орегонского зоопарка запечатлели на видео водные процедуры совы-чистюли

Сотрудникам Орегонского зоопарка удалось запечатлеть на видео, как маленькая пятнистая сова чистит перышки и плещется в маленькой ванночке для птиц.

В природе этим ночным хищницам не всегда предоставляется возможность насладиться водными процедурами. Озера и реки слишком глубоки для их коротких птичьих лап, поэтому чаще всего совы живут неподалеку от мелких ручьев или прудов. Тем не менее, люди, у которых на участках есть небольшие тазы или чаши, неоднократно замечали прилетевших поплескаться поборниц гигиены. А фермеры, оставляющие на улице на ночь заполненные водой корыта, по утрам нередко находят в них утонувших амбарных сов, не рассчитавших глубину своей импровизированной ванны.

Однако пританцовывающая от удовольствия сова явно считает, что, несмотря на все риски, игра стоит свеч.