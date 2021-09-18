Псаки и Джоли обсудили необходимость обновления закона о насилии против женщин

Вашингтон, 18 сентября. Знаменитая голливудская актриса Анджелина Джоли и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подняли тему закона о насилии против женщин во время личной встречи.

Джоли, которая также является спецпосланником управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, встречалась с американскими политиками 14 сентября. О теме, затронутой во время беседы с актрисой, Псаки рассказала на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром мы провели короткую встречу с неутомимой и целеустремленной Анджелиной Джоли, чтобы обсудить важность обновления закона о предотвращении насилия в отношении женщин», — уточнила пресс-секретарь Белого дома.

По словам Псаки, они с Джоли также поговорили о важности продолжения борьбы за права женщин, детей и семей во всем мире. Актриса обсудила закон о предотвращении насилия не только с пресс-секретарем, но и с лидером демократического большинства в американском сенате Чаком Шумером.

В конце лета Анджелина Джоли зарегистрировалась в Instagram, чтобы привлечь внимание к проблеме афганских беженцев. Актриса установила рекорд по скорости набора подписчиков в соцсети.