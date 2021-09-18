Вострецов проголосовал на выборах и призвал петербуржцев вакцинироваться

Поход вместе с семьей к избирательному участку — это всегда большой праздник. Об этом в интервью ФАН заявил председатель профсоюзов России СОЦПРОФ и депутат ГД РФ Сергей Вострецов.

В субботу, 18 сентября, в России проходит второй день выборов в Государственную думу и в ряд региональных парламентов. Помимо традиционного способа отдать свой голос при помощи бюллетеня, россияне впервые могут сделать это посредством гаджетов и персональных компьютеров — через сервис «Госуслуги». Именно так 17 сентября поступили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

«Я же проголосовал по старинке, — признается Вострецов. — Пришел на свой избирательный участок в Санкт-Петербурге вместе с родными и опустил бюллетень в урну. Всегда получаю от этого удовольствие! На участке я чувствовал себя защищенным от заражения коронавирусом, поскольку недавно вакцинировался. Советую сделать так всем! Чем быстрее выработается коллективный иммунитет, тем быстрее вся страна вернется к полноценной жизни без всяких этих "ковидных ограничений"».

Председатель профсоюзов напомнил всем, кто не определился со своим желанием идти на выборы, что именно от них зависит будущее страны, ответственность за которую ни на кого нельзя перекладывать.

«Все-таки мы выбираем людей, которые ближайшие пять лет будут определять судьбу Петербурга и России, — заметил собеседник ФАН. — А то некоторые у нас на выборы не ходят, а потом громче всех кричат, что недовольны жизнью. Голосуйте и меняйте страну к лучшему!»

личный архив Сергея Вострецова /

Несмотря на свою любовь к «живому голосованию», Вострецов признался, что в следующий раз точно проголосует через интернет, как это сделал президент страны.

«Уж больно удобно, — заметил депутат. — И, коль об этом зашел разговор, должен заявить, что полностью доверяю Владимиру Путину в его выборе: относительно как способа голосования, так и его сути».

Парламентарий отметил, что долг каждого россиянина — поддержать главу государства в столь сложный исторический момент.

«Он на передовой, ему достается больше всех», — резюмировал собеседник ФАН.

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