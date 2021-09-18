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Эксперты Sohu назвали российские «Граниты» средством устрашения НАТО

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 12:38
Армия
Эксперты Sohu назвали российские «Граниты» средством устрашения НАТО
Prt Scr youtube.com  /  Moses Kipkemboi

Пекин, 18 сентября. Продемонстрированные на учениях Северного флота стрельбы крылатыми ракетами «Гранит» должны были произвести незабываемое впечатление на страны НАТО, о чем заявили в Sohu.

Россия продемонстрировала своим оппонентам за океаном бескомпромиссную мощь своего флота, проведя учения Северного флота в водах Арктики. Китайские эксперты Sohu уверены, что за счет маневров и стрельб за Полярным кругом Москва подала США четкий сигнал о своих притязаниях в регионе. «ПолитРоссия» приводит публикацию Sohu в пересказе.

В масштабных учениях Северного флота приняли участие 50 кораблей и свыше 8 тысяч военнослужащих, перенаправленных в Мурманск. За ходом маневров следили морские и авиационные силы стран НАТО

«Стороны устроили безмолвное состязание», — резюмировали в Sohu.

По мнению аналитиков из КНР, больше всего западных наблюдателей впечатлили стрельбы, проведенные с тяжелого крейсера «Петр Великий». Один из самых грозных кораблей в арсенале ВМФ РФ провел стрельбы при помощи противокорабельных комплексов П-700 «Гранит». Дальность действия этих установок достигает 500 километров. При помощи этой установки можно затопить группировку противника и даже авианосец.

«Сокрушительная мощь «Гранита» приводит военные корабли НАТО в трепет», — рассказали в Sohu.

Эксперты из КНР уверены, что Москва в курсе планов НАТО, поэтому провела показательные учения с целью намекнуть им, что их ждет при попытке влезть в Арктику.

Ранее политик и депутат Госдумы Елена Панина выразила уверенность, что США рано или поздно придется договариваться с Россией по работе в Арктике, потому что у сторон и так слишком много зон конфронтации, пишет «Царьград».

Похожего мнения придерживаются и в МИД РФ, там председатель комитета старших должностных лиц в Арктическом совете Николай Корчунов заявил, что Арктика должна быть регионом конструктивного взаимодействия между Россией и США.

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нато кнр гранит запад-2021
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