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Более 18% избирателей в Амурской области приняли участие в голосовании на выборах

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 12:40
Политика
Более 18% избирателей в Амурской области приняли участие в голосовании на выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Благовещенск, 18 сентября. Избирательная комиссия Амурской области опубликовала данные о явке местных жителей на выборы в Госдуму.

Явка избирателей на думские выборы к середине второго дня голосования составила 18,8%, сообщает комиссия Амурской области. По ее данным, досрочно приняли участие в избирательном процессе 2075 человек. Заполненные ими бюллетени находятся в переносных ящиках и будут обработаны в ходе общего подсчета 19 сентября, отметили в облизбиркоме.

Голосование на думских и иных выборах проходит с 17 по 19 сентября. Помимо выборов в Госдуму в Приамурье проходят выборы депутатов Заксобрания и еще 67 муниципальных кампаний.

Ранее представитель петербургского избиркома Юрий Кузьмин сообщил о явке избирателей в Северной столице. По данным комиссии, в первый день голосования она превысила 12%.

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