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Продавшая квартиру Наталья Варлей перебралась в загородный дом
Шоу-бизнес
Продавшая квартиру Наталья Варлей перебралась в загородный дом
Россия-1  /  Prnt Scr «Судьба человека»

Москва, 18 сентября. Знаменитая актриса Наталья Варлей продала роскошную квартиру в центре Москвы и перебралась за город. Звезда советского кино теперь живет в 40 километрах от столицы.

Наталья Варлей давно думала о том, чтобы переехать поближе к природе. Дом в престижном районе Московской области она приобрела полтора года назад. Как отметили журналисты, за такое гнездышко Варлей могла отдать 6 миллионов рублей, пишет kp.ru.

Сам дом выглядит скромно: двухэтажное деревянное здание. Внутри все соответствует вкусу и пристрастиям актрисы. Деревянная мебель, красивый камин, стеллажи с книгами.

Благоустроен и участок. На нем есть просторная баня, грядки с земляникой и овощами, цветы. Для семейных посиделок 74-летняя знаменитость установила уютные качели и поставила садовую мебель, сделанную из эвкалипта.

Знаменитая актриса призналась, что у нее есть несбывшаяся мечта. Кинодива мечтала выступать под куполом цирка, выполняя сложнейшие трюки. Но ради съемок в фильме «Кавказская пленница» ей пришлось отказаться от работы в цирке.

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дом варлей загородная жизнь
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