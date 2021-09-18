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Эксперты EurAsian Times предрекли российскому ЗРК С-500 успех на международном рынке
Армия
Эксперты EurAsian Times предрекли российскому ЗРК С-500 успех на международном рынке
Федеральное агентство новостей

Нью-Дели, 18 сентября. Индия не сможет обойтись без передовых систем противовоздушной обороны из России, таких как С-500, который станет экспортным хитом, завили аналитики издания EurAsian Times.

В индийском журнале EurAsian Times заявили, что российские комплексы «Прометей» могут похвастаться впечатляющими характеристиками и аналогов у них нет. «ПолитРоссия» приводит индийскую публикацию в пересказе.

Индийские обозреватели подчеркивают: С-500 создан для противодействия широкому спектру воздушных угроз и способен бороться сразу с 10 целями одновременно. Эффективно сбивать вражеские цели такой комплекс может даже в ближнем космосе. По мнению военных аналитиков, у «Прометея» есть все шансы стать экспортным хитом, интерес к российским системам ПВО испытывают такие страны, как Китай и Турция.

«Ожидается, что «Прометей» не только сыграет важную роль в защите воздушного пространства РФ, но и станет экспортным бестселлером Москвы», – пишут в EurAsian Times.

Индия же хочет приобрести российские системы на фоне обострения отношений с Китаем в спорном регионе Ладакх, но для противостояния такому технически продвинутому противнику требуется надежное оружие. Системы ПВО, позволяющие вовремя распознавать угрозу, отслеживать и уничтожать самые опасные и неуловимые вражеские объекты, для индийской армии вовсе не лишняя покупка.

Ранее о том, что Нью-Дели числится первым в списке возможных приобретателей современных зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей», заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. По его словам, вопрос продажи С-500 не является темой обсуждения ближайших лет.

В беседе с «Царьградом» военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что испытания С-500 завершатся в конце 2021 года, но показанные им результаты уже говорят о том, что новинка «превосходит значительно С-300 и даже С-400».

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россия индия с-500
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