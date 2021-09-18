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Лента
18 сентября 17:25
17:23
Общество
Петербург попал в список регионов с минимальной явкой на думских выборах
17:23
Общество
ЦИК намерен опровергнуть фейки «Голоса» о выборах при помощи доклада
17:22
Общество
В ЦИК готовы отреагировать на жалобы о работе камер видеонаблюдения на участках
17:14
Весь мир
Власти Парагвая изъяли и уничтожили рекордную партию марихуаны
17:13
Политика
Член ТИК Вячеслав Сатеев назвал развитие электронного голосования будущим выборов в России
17:12
Общество
«Екатеринбургские останки» царской семьи признаны подлинными и ждут одобрения церкви
17:12
Политика
В Петербурге на избирательный участок пришла 100-летняя женщина
17:03
Общество
«Физкульт-привет». Уступки ВАДА, «мертвая рыба» Медведева и лихачество Мазепина
16:59
Политика
Эфир: Как идет избирательный процесс в Петербурге, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
16:59
Общество
Представитель ОНФ Солдунов рассказал о работе наблюдателей на избирательных участках
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Эфир: Как идет избирательный процесс в Петербурге, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
Политика
Эфир: Как идет избирательный процесс в Петербурге, обсуждают в пресс-центре «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В субботу, 18 сентября, с 17:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, заместителя председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александра Холодова. В ходе брифинга спикер рассказывает, как прошел первый день голосования в Петербурге, и подводит его итоги.

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