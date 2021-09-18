Эфир: Как идет избирательный процесс в Петербурге, обсуждают в пресс-центре «Патриот»

В субботу, 18 сентября, с 17:00 в студии Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя Общественной наблюдательной комиссии Санкт-Петербурга, заместителя председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Российской Федерации Александра Холодова. В ходе брифинга спикер рассказывает, как прошел первый день голосования в Петербурге, и подводит его итоги.