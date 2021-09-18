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Путин отметил яркую индивидуальность Нетребко в поздравлении артистки с юбилеем

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 12:25
Общество
Путин отметил яркую индивидуальность Нетребко в поздравлении артистки с юбилеем
Prt Scr youtube.com  /  Metropolitan Opera

Москва, 18 сентября. Президент России Владимир Путин поздравил оперную певицу Анну Нетребко с 50-летием. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что с удовольствием присоединяется к сердечным и искренним пожеланиям, звучащим от множества поклонников народной артистки России. По словам президента, страна гордится Нетребко как представительницей отечественной вокальной школы, которая заработала безусловное профессиональное признание.

«Ваша яркая индивидуальность и потрясающая артистичность, редкий по красоте и звучанию голос, вдохновенное творчество покоряют не только самую взыскательную публику, но и восхищают миллионы людей из разных стран», — отметил Путин в поздравлении.

Президент России назвал юбиляршу уникальной певицей с мощным музыкальным даром. Глава государства пожелал Нетребко здоровья и энергии, а также реализации планов.

Анна Нетребко отметит юбилей концертом в Кремле. Вместе с оперной певицей на сцене выступит ее супруг Юсиф Эйвазов.

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путин поздравление нетребко
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