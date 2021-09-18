Чем для Европы обернулась «либерализация и диверсификация» газового рынка



Больше 40 евродепутатов, представляющих в основном Польшу и прибалтийские страны, обратились в ЕС с требованием проанализировать роль российской компании «Газпром» в рекордном росте цен на голубое топливо в Европе.

Логика проста — что бы ни случилось, обязательно ищите российский след. Они уверены, что Москва должна быть виновата абсолютно во всем. А уж если дело касается поставок природного газа, то тут, как говорится, сам бог велел. Хотя, на самом деле, чтобы понять, почему цены взлетели до небес, евродепутатам следовало бы заняться изучением собственной деструктивной для энергетического рынка деятельности, а также внимательно прочитать все эти энергопакеты и директивы, которые напринимала Еврокомиссия.

И вот тут становится кристально ясно, кто же виноват в нынешнем кризисе. Этот кризис — исключительно дело рук европейских политиков и чиновников, которые своими непродуманными решениями, принятыми зачастую на основе банальной русофобии, поставили газовый рынок в безвыходное положение. Ирония в том, что к России сейчас не придерешься при самом большом желании. Все поставки выполняются в полной мере и без задержек. Проблема только в том, что РФ, конечно, могла бы поставлять и больше газа, но не будет этого делать, так как в таком случае нарушит все те правила и директивы, которые установила Еврокомиссия.

СССР, а затем и Россия, на протяжении десятков лет был самым надежным и стабильным поставщиком газа. Стоит заметить, что эти поставки начались еще тогда, когда Советский Союз и Европа были идеологическими врагами и находились в состоянии холодной войны. Но это не помешало заключить взаимовыгодное соглашение, после чего Европа длительное время спокойно пользовалась сибирским газом, не имея никаких проблем с энергетикой. Контракты заключались на десятки лет. Даже после распада СССР, когда часть транзитной инфраструктуры оказалась за пределами России, система продолжала бесперебойно работать. До тех пор, пока в нее не вмешалась политика.

ФБА «Экономика сегодня» /

Первые проблемы начались из-за Украины, где решили, что Россия должна снабжать соседнюю страну газом по совсем уж бросовым ценам. Начались газовые войны, которые со стороны Киева носили характер откровенного шантажа с элементами воровства. Украинская сторона просто отбирала газ из транзитной трубы для своих целей. Удивительно то, что в этой ситуации Европа предъявляла претензии не к Киеву, а к Москве.

Новые отраслевые проекты в России создавались для того, чтобы избежать подобных ситуаций раз и навсегда: был построен первый газопровод в Балтийском море, затем появился проект «Южного потока», который предполагал, что точкой входа газовой трубы на юг Европы будет Болгария, но там под давлением США и ЕС гордо отказались от него. Сейчас в Софии понимают, что выстрелили себе в ногу, но уже поздно. Южный маршрут все равно был построен, но уже без участия республики.

И вот сейчас завершен и «Северный поток — 2». Его ожидает сертификация и запуск, возможно, уже в этом году. Россия может поставить в Европу такие объемы газа, что о проблемах в энергетике там просто забудут. Но политика важнее энергетики, особенно в той ее части, которая касается нашей страны. И Евросоюз решил «отрегулировать» газовый рынок. Красивые слова «либерализация» и «диверсификация», но чем они обернулись на самом деле? В первую очередь — отказом от практики долгосрочных контрактов с Россией. Раз есть рынок, то должна быть биржа, и пусть цена определяется на ней. А объемы голубого топлива тоже необходимо ограничить, чтобы дать возможность поставлять на европейский континент газ и других производителей. Правда, при этом все забыли, что других попросту нет, разве что США со своим сжиженным природным газом, однако это плохая альтернатива, особенно в плане цены.

Федеральное агентство новостей /

В итоге сложилась ситуация, когда в мире образовался дефицит газа. Его в бешеных количествах потребляют азиатские страны, особенно Китай, который переводит свои генерирующие мощности с неэкологичного угля на газ. Само собой, цена на голубое топливо в Азии выросла до предела, а рынок — такая штука, что товар выгоднее продавать там, где за него дают лучшую цену.

Большая часть объемов СПГ идет сейчас в Азию, а Европа его недополучает. После достаточно холодной зимы оказались полупустыми и подземные хранилища, пополнить которые уже не получится чисто физически. Долговременных контрактов с фиксированными ценами между Россией и европейскими странами сейчас немного, цену на газ определяет биржа. А там все просто — в условиях дефицита цены неудержимо растут. Но даже так Россия могла бы насытить европейский рынок газом, но тогда она нарушит правила и директивы ЕС и будет за это наказана. Не делай добра — не получишь зла.

В общем, польские и прибалтийские депутаты могут сколько угодно пытаться сделать виноватой в текущем энергетическом кризисе Россию, но вряд ли это как-то поможет решить проблему. Лучше бы пересмотрели свои директивы и энергопакеты, которые привели европейский газовый рынок к хаосу. Но тогда придется признать, что российская сторона была абсолютно права, а это для них недопустимо.