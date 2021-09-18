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Борисов указал на готовность Казахстана и Белоруссии наращивать силы стран ОДКБ
Армия
Борисов указал на готовность Казахстана и Белоруссии наращивать силы стран ОДКБ
mil.by  /  Министерство обороны Республики Беларусь

Москва, 18 сентября. Казахстан и Белоруссия готовы усилить ОДКБ для реагирования на внешние угрозы, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Минск и Нур-Султан окажут поддержку государствам Организации Договора о коллективной безопасности на фоне сложившейся обстановки в Афганистане, уточнил Борисов в интервью телеканалу «Россия-1».

Страны ОДКБ также заявили о формировании совместного бюджета для проведения исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в военной сфере, добавил он. Такая инициатива является переходом на следующий уровень сотрудничества.

«Это новое направление. Мы от простой словесной координации начинаем переходить к более серьезной интеграции», — сказал Борисов.

Вице-премьер РФ ранее заметил, что установки противовоздушной обороны С-500 «Прометей» начали поступать в российские войска. В дальнейшем новинка может быть передана на экспорт. В качестве вероятного покупателя рассматривается Индия, высказал предположение Борисов.

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Казахстан одкб борисов
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