Число выданных ипотечных кредитов в России сократилось на 21%

Москва, 18 сентября. Банки снизили число выданной ипотеки до 54,5 тысячи ссуд в августе, что на 21,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2020 года, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс».

Показатель на 2% меньше значения за июль этого года. Главная причина снижения объема кредитования — существенные изменения в программе государственной поддержки ипотеки. В результате этих мер выдачи в крупнейших городах снизились, пояснил глава бюро Олег Лагуткин.

Зафиксировано увеличение срока выданных в августе ипотечных кредитов относительно июля. Значение выросло на три месяца, до 18 лет и пяти месяцев. Средняя полная стоимость кредита (ПСК), которая включает страховки, комиссии и прочие дополнительные платежи, возросла с 8,8% до 9%.

С 2 июля этого года оформить льготный кредит на первичное жилье можно со ставкой 7% годовых, пишет «ФедералПресс».

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее сообщила, что РФ приближается к пределу роста ипотеки по соотношению доли семей с ней и среднего уровня располагаемых доходов.