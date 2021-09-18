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Беспредел в головах: Шугалей прокомментировал извинения американцев за удар в Кабуле
Весь мир
Беспредел в головах: Шугалей прокомментировал извинения американцев за удар в Кабуле
Федеральное агентство новостей  / 

Извинения США за удар в Кабуле никак не соответствуют миротворческой позиции, которую Америка пытается транслировать на международной арене. Таким мнением с ФАН поделился известный российский социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Напомним, что 29 августа в столице Афганистана произошла атака с американского беспилотника, в результате которой погибли десять мирных жителей, в том числе дети. Сожаление в связи с допущенной ошибкой высказал не только глава Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи, но и руководство Пентагона.

«То, что они сделали в Афганистане, как и этот удар, — это самая малая жертва. Потому что страна после их пребывания находится в ужасном состоянии, и такое количество жертв и от голода, и от бандитских разборок, которые они устроили на всей территории. <…> И сейчас извиняться за две жертвы — это, по-моему, верх глумления. Они должны просто-напросто компенсировать этим семьям, помочь им хоть как-то, а не пустыми извинениями в эфире для поднятия своего имиджа, что они признают ошибки. Я просто не понимаю, какой полный беспредел происходит у них в головах», — высказался Максим Шугалей.

Беспредел в головах: Шугалей прокомментировал извинения американцев за удар в Кабуле
Global Look Press  / Marcos CebriÃ°N/Keystone Press Agency

По мнению ученого, трагический инцидент не просто подорвал доверие к американской власти и указал на полную некомпетентность администрации Байдена. Этот случай — прямое и безосновательное вмешательство в попытки «Талибана»1 (террористическая организация, запрещена на территории РФ) установить мирный процесс и образ жизни в стране.

«В Афганистане сейчас относительно безопасно и более безопасно, чем когда-либо за последние 20 лет. Полностью контролируются улицы Кабула и других крупных городов, а также передвижение по трассам. По крайней мере, люди стали свободно ездить между городами и свободно выходят на улицы, занимаются своими привычными делами. До прихода талибов это было невозможно», — подытожил социолог.

Ранее глава ФЗНЦ заявил, что афганцам следует самим разобраться в собственных проблемах. Он также отметил, что за 20 лет военного присутствия США не принесли стране никакого развития, а только оставили за собой разруху и голод.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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