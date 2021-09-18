Не надо пафосных заявлений и хайпа: в Петербурге дали оценку первому дню выборов-2021

Первый день голосования в Петербурге на выборах-2021 показал достаточно высокую явку и в целом отсутствие серьезных нарушений, которые могли повлиять на результаты. Такие данные привел на утреннем брифинге в медиацентре «Выборы-2021» в субботу член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. По данным члена ГИК, на 20:00 пятницы на выборах в Государственную думу в Петербурге была явка 12,25%, на выборах в городское Законодательное собрание — 11, 46% (разница обуславливается тем, что по открепительному талону можно голосовать только на выборах в Госдуму). Кузьмин также отметил, что в городе работают международные эксперты и наблюдатели от Евросоюза и от Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В целом серьезных замечаний у них пока нет.

В пятницу вечером петербургские политологи подвели итоги первого дня голосования на выборах в Госдуму и Заксобрание. В дискуссии приняли участие специалист по политическому PR Сергей Наумов и политолог, заведующая лабораторией Института политической психологии и прикладных политических исследований ЛГУ им. А. С. Пушкина Инга Бурикова. Модератором дискуссии выступил директор Института современного государственного развития, член общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солонников.

Среди тем, которые обсуждались на брифинге, были: во многом уникальный для нас опыт голосования в будний день; электронное голосование; попытки устроить хайп вокруг незначительных нарушений; а также иностранное вмешательство в российские выборы.

По мнению экспертов, возможность проголосовать в течение трех дней оказалась очень удобной для граждан, которые, например, планировали освободить себе выходные. Эксперты положительно оценили расширение возможностей для надомного голосования, особенно в условиях неспокойной эпидемиологической обстановки. Кроме того, было отмечено заметное уменьшение количества навязчивой предвыборной рекламы, что, по мнению политологов, благотворно сказалось и на явке, и на настроении избирателей.

Сергей Наумов высоко оценил достоинства электронного голосования как более современного, дешевого и удобного. Он посетовал, что Петербург, несмотря на техническую готовность, так и не рискнул на этих выборах включиться в эксперимент с онлайн-голосованием. По мнению эксперта, невозможность проголосовать онлайн отрезает от процесса волеизъявления большое количество молодежи, которая сегодня буквально живет в интернете, и это необходимо исправить.

В целом избиратели не утратили интерес к выборам — так политологи охарактеризовали данные по явке в Петербурге в первый день голосования.

Медиацентр «Выборы-2021» /

Корреспондент ФАН попросил спрогнозировать, как в конечном итоге будет коррелировать уменьшение предвыборной рекламы и явка. По мнению экспертов, даже если явка значительно не вырастет, скорее всего, она не станет меньше, чем во время предыдущих избирательных кампаний.

«Людей не перекормили рекламой, избиратели не успели от нее устать, так что, на мой взгляд, явка может быть даже выше обычной», — спрогнозировал Наумов.

Политолог напомнил, как на прошлых думских выборах почтовые ящики петербуржцев были буквально завалены предвыборной агитацией. Во-первых, это просто раздражало людей, во-вторых, никак не повышало узнаваемость кандидатов, поскольку листовки чаще всего выкидывались.

Инга Бурикова осветила эту тему с неожиданной точки зрения.

«Скажите, когда женщине бывает интереснее мужчина? Когда он оказывает ей слишком навязчивые знаки внимания или когда в нем сохраняется некоторая закрытость — так, чтобы вам захотелось узнать о нем больше?» — спросила политолог.

По мнению Буриковой, отсутствие навязчивой рекламы кандидатов в конечном итоге сыграет на увеличение явки, в любом случае она будет не ниже, чем на предыдущих выборах в Госдуму.

«Сегодня вся информация о кандидатах и так вполне доступна. Так что, слава богу, людей не заваливают рекламой. Думаю, явка будет не ниже, а скорее пойдет в плюс», — отметила эксперт.

Политологи также обратили внимание, что во время выборной кампании 2021 г. гораздо меньше использовались различные «черные технологии», чем в предыдущие годы.

«Кстати, вы заметили, что перед этими выборами стало меньше откровенной чернухи?» — отметил Сергей Наумов.

По мнению Дмитрия Солонникова, первый день голосования оказался интересным и плодотворным. Выступая на утреннем брифинге в субботу, он отметил благотворное влияние комиссии ЦИК, которая инспектировала наш город, а также высоко отозвался об организации работы Центра общественного наблюдения за выборами.

«Все партии имеют там свои рабочие места, возникающие вопросы оперативно решаются», — отметил он.

telegram.org / Медиацентр «Выборы-2021»

Среди недоработок, на которые обратил внимание политолог, — недостаточная информированность некоторых избирателей. Также Солонников рассказал, что было много сообщений о различных нарушениях, и мобильные бригады городской общественной палаты в течение пятницы выезжали разбираться 11 раз. При этом, по словам политолога, серьезных нарушений нет, а при наличии более двух тысяч участков все гладко быть просто не может.

Отдельно Солонников отметил постоянные жалобы на то, что военнослужащие приходят «голосовать строем».

«Ну да, военные, курсанты ходят строем. Кому это не нравится, инициируйте изменения в Конституции РФ, чтобы лишить военнослужащих избирательных прав», — с иронией предложил эксперт.

От посоветовал не искать нарушений там, где их нет, тем более что военные и курсанты — как люди дисциплинированные — наверняка уже проголосовали в первый день, в оставшиеся два дня таких ситуаций будет гораздо меньше. Солонников также попросил не устраивать хайп из ситуаций, когда бюллетени после закрытия участков вываливают на стол, чтобы переместить в сейф-пакеты. По словам эксперта, в этом нет нарушения.

«Давайте на такое реагировать спокойнее. Не надо пафосных заявлений и хайпа!» — призвал он.

В беседе с корреспондентом ФАН Дмитрий Солонников отметил, что отмена дня тишины перед голосованием была правильным шагом, но, по его мнению, стоит подумать о смягчении ограничений по распространению информации и в дни выборов.

«Интернет все равно работает, например, нам запрещено распространять данные экзитполов (результатов опросов граждан на выходе с избирательных участков), но во всех Telegram-каналах они есть. Все, кто хотел, их уже знает. Тут одно из двух — или все это мониторить и запрещать, или все-таки разрешить. Думаю, роль интернета будет только расти, сделать с этим уже ничего нельзя», — подчеркнул он.

В России проходит трехдневное голосование по выборам депутатов Госдумы. В некоторых регионах, в том числе в Петербурге, выбирают также депутатов местных законодательных собраний и муниципалитетов. Кроме того, в 12 российских регионах проходят выборы губернаторов.