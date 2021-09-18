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FIG назвала один из элементов в честь российского гимнаста Никиты Нагорного

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 12:18
Спорт
FIG назвала один из элементов в честь российского гимнаста Никиты Нагорного
instagram.com  /  @nikushkarus

Москва, 18 сентября. Новый элемент в спортивной гимнастике назвали в честь победителя летних Олимпийских игр в Токио в командных соревнованиях Никиты Нагорного.

Пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG) проинформировала, что по итогам сезона элемент программы назван именем Никиты Нагорного. Он был продемонстрирован российским спортсменом на чемпионате Европы в швейцарском Базеле. Нагорный исполнил тройное сальто назад согнувшись. Этому техническому элементу была присвоена высшая группа сложности I. Таковых в мужской спортивной гимнастике всего три.

В этом году Нагорный во второй раз в карьере стал чемпионом Европы в вольных упражнениях. Всего в активе россиянина восемь золотых медалей континентальных первенств.

Ранее оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине представил девиз турнира. Им стал слоган «Вместе ради общего будущего».

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россия нагорный спортивная гимнастика fig элемент
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