Эфир: Как Запад пытается влиять на выборы в России

В субботу, 18 сентября, с 16:00 в эфире медиацентра «Патриот» обсуждают иностранное вмешательство в российский избирательный процесс и попытки Запада повлиять на итоги голосования. В прямом эфире на связь со студией Медиагруппы «Патриот» выйдет представитель крымских татар в Общественной палате РК, член Совета при полномочном представителе президента в ЮФО Ибраим Ширин.