Певица Азиза задолжала более 1 миллиона рублей по кредиту

Москва, 18 сентября. Судебные приставы завели исполнительное производство на знаменитую певицу Азизу из-за долга по кредиту. Артистка проиграла суд еще два года назад.

Согласно данным официального сайта Федеральной службы судебных приставов, за исполнительницей числится долг по кредиту на сумму 1 миллион 38 тысяч рублей. Из-за этого у Азизы могут возникнуть проблемы с выездом из России. Сейчас этот вопрос особенно актуален для певицы. ведь, по словам адвоката Андрея Алешкина, она собралась в Италию, чтобы обвенчаться с молодым мужем.

«Однако, с таким долгом улететь за границу она не сможет: с любой суммой свыше 30 тысяч рублей разворачивают в аэропорту», — пояснил юрист в беседе с kp.ru.

Артистка недавно впервые вышла замуж. Изначально сообщалось, что ее избранником стал молодой итальянский ресторатор Алессандро Лортэ. Однако впоследствии выяснилось, что супруг Азизы — уроженец Липецка, настоящее имя которого Александр Соколов.

Как отметил Алешкин, ресторанного бизнеса в Италии у мужа исполнительницы нет, но есть финансовые обязательства, которые теперь могут лечь на плечи певицы. По данным адвоката, Азиза не заключила с супругом брачный контракт.

Родственники Александра Соколова ранее стали участниками шоу Андрея Малахова «Прямой эфир». После выхода программы Азиза встала на защиту семьи своего мужа.