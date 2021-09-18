Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий

Азербайджан использовал пробелы в трехстороннем соглашении по Карабаху и этим существенно затруднит перемещение грузов по ветке транспортного коридора «Север — Юг» из Ирана через Армению. Баку и Анкара также продолжили совместные учения спецназа, пригласив в мероприятия еще и Пакистан. Появление турецких военных на Каспийском море Тегеран не обрадовало, а проблемы с транзитом иранских грузов и вовсе заложили основу для противостояния «тюрков и персов».
Маршрут «Север — Юг» снова заблокирован Азербайджаном
На прошедшей неделе Азербайджан нашел лазейку в трехсторонних соглашениях и фактически установил таможенный контроль на автодороге Горис — Капан, где часть трассы выходит за границу Армении. В документе было оговорено право свободного проезда для армянских транспортных средств, но ничего не сказано про другие страны.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, видимо, знал, куда клонится ситуация, потому что визит в Грузию запомнился переговорами по вопросу функционирования транспортного коридора из Ирана к черноморским портам государства.
Пост МВД Азербайджана был установлен неподалеку от села Воротан. При этом в СМИ писали, что азербайджанские полицейские требуют от водителей грузовиков от 130 до 350 долларов за проезд в зависимости от характера груза.
Azerbaijan's police checkpoint, the cameras installed on a road connecting Armenian communities to each other, as well as the presence of armed troops are illegal and bust be immediately removed, Arman Tatoyan sayshttps://t.co/Szb1xrmSUx— PAN.am | English (@PanARMENIAN_eng) September 14, 2021
«Сотрудники органов внутренних дел достойно выполняют свои служебные обязанности на территории всех городов и районов, освобожденных от оккупации. Для более эффективной организации службы в соответствующих местах устанавливаются полицейские посты», — прокомментировал наличие КПП азербайджанской полиции представитель ведомства Аслан Гияслы.
Azerbaijani armed servicemen in masks illegally stopped Armenian children to intimidate them.— Gegham Stepanyan (@Gegham_Artsakh) September 17, 2021
The children, at the age of 14-16, are the players of the football team of #Artsakh.
This is a gross violation of children’s rights and a vivid example of armenophobia in #Azerbaijan. pic.twitter.com/FItEIZempm
Пограничники Службы национальной безопасности Армении и ФСБ России к урегулированию ситуации подключились, но полностью решить ее не смогли.
В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана направило в адрес Министерства обороны РФ и командования миротворческих сил письма с объяснением незаконного проезда транспортных средств других стран через свою территорию и просьбой пресечь подобные явления.
Государственный комитет таможни Азербайджана подтвердил взимание платы за проезд. В результате больше всего пострадали иранские грузоперевозчики, чьи фуры активно пользуются данным маршрутом. Двое водителей даже были задержаны за доставку грузов в Степанакерт.
За несколько дней в районе скопилось порядка 50 иранских фур, а водители озвучили угрозу перекрыть дорогу, если их проблема не решится.
При этом пробка образовалась и на армянском КПП в районе перекрестка Кармракар — Давид Бек, где проверку автомобилей устроили сотрудники Службы национальной безопасности Армении.
Десятки фур из ИРИ простаивают на перекрестке дорог, ведущих к селам Кармракар и Давид-Бек pic.twitter.com/2ZUtzCxVq0— David Galstyan (@Aeternum7) September 16, 2021
Как отреагировали политики
Представитель блока «Айастан» Ваге Акопян назвал проявлением вседозволенности проверку азербайджанцами иранских грузовиков и возведение блиндажей на армянской территории. Парламентарий подчеркивает, что до 40% товарооборота в Сюнике проходит через Иран — теперь эти грузоперевозки под угрозой. Кроме того, «азербайджанская сторона в любой момент может отрезать Капан от остальной Армении».
МИД Ирана в комментариях ситуации на юге Армении старается не нагнетать обстановку:
«Отношения с соседями — приоритет для Ирана, отраженный в качестве основополагающего подхода президента Эбрахима Раиси. В Тегеране стараются делать все для регионального развития, мира и стабильности с участием всех стран: в частности, на повестке дня стоят отношения с Арменией, как и с другими соседями».
В иранском посольстве в Ереване ответили, что Тегеран будет расширять отношения со всеми соседними государствами сбалансированно, но в то же время с учетом своих приоритетов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо пояснил, что дорога Горис — Капан в двух местах выходит за пределы границ советской Армении, именно поэтому там появились азербайджанские посты.
«Однако, поскольку в договоренностях не фигурировали иностранные автомобили, азербайджанская сторона сейчас проверяет иранские грузовики», — отметил премьер.
Пашинян добавил, что если бы власти Армении не пошли на подобный шаг, это стало бы катастрофической ошибкой.
Тюркский союз и «Три брата»
Активность совместных мероприятий в военной сфере Турции и Азербайджана давно показывает, что грань между вооруженными силами двух стран скоро может исчезнуть.
Только успело закончиться тактическое учение спецназа в Лачинском районе, на полигоне возле Баку стартовало довольно крупное по масштабу мероприятие «Три брата — 2021» с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.
Участники отработали широкий спектр совместных мероприятий, включая высадку тактического воздушного десанта, ведение выполнение рейдовых действий в тылу условного противника, выставление засад и проведение диверсий.
Но более всего обращают на себя внимание учения на Каспии.
Под эгидой ВМС Азербайджана совместно с турками в ходе учебно-тренировочных занятий формировались «группы подводного нападения и обороны».
Кроме того, Государственная пограничная служба Азербайджана провела на море «учения с целью пресечения террора и диверсий», в ходе которых были задействованы пограничные сторожевые корабли береговой охраны, вертолеты, БПЛА, спецоборудование по выявлению оружия массового поражения и его компонентов, катера-амфибии.
В связи с этим стоит упомянуть, что в октябре состоится саммит Тюркского совета, на котором председательство в организации перейдет к Турции. Кроме того, планируется, что Туркменистан станет полноправным его членом.
«Шесть государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан — станут полноправными членами организации. В то же время сам Совет будет переименован в «Организацию тюркских государств», — заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.
Azerbaycan'da işgalden kurtarılmış topraklardayız.— Ömer Kocaman (Ph.D) (@omerkocaman) September 11, 2021
Üye ülkelerimiz işadamları, oda başkanları, bakanlar, ekonomi ve ticaret bürokrasilerimizin önde gelen temsilcileriyle tarihi bir ziyaret gerçekleştirdik. Karabağı hep beraber imar edeceğiz???????????????????????????????????????????????????????????????? @AzerbaijanMFA pic.twitter.com/O9iedUSQRQ
Тем временем международная торговая фирма Vitol и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR договорились о транспортировке примерно 1 млн тонн туркменской нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, что резко сократит транзит через российский порт Новороссийск.
Исходя из состава Тюркского совета, «потенциальных противников» у Азербайджана на Каспии остается два, у одного из которых только что забрали долю на рынке, другому — устроили проблемы с транзитом грузов.
Военная активность Турции в Каспийском регионе вызвала открытую негативную реакцию Ирана, который, справедливо апеллируя к положениям Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, указал на недопустимость такой ситуации.
Оперативная обстановка
Стороны конфликта продолжают избегать крупных боестолкновений, однако пару инцидентов стоит отметить.
Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что 17 сентября в результате обстрела «в западной части Арцаха» получил ранение военнослужащий армии обороны.
Кроме того, по информации из социальных сетей в Сюнике, «по приказу военно-политического руководства Армении» были отведены наблюдательные посты с вершины Ухтасар, которые спустили к озеру.
Вечером 17 сентября в армянском сегменте соцсетей появились сообщения, что двое российских миротворцев получили ранения в результате провокации со стороны Азербайджана.
Спецпредставитель Евросоюза проинспектировал Закавказье
Европейский союз всегда оставлял попытки урегулировать отношения между Арменией и Азербайджаном Минской группе ОБСЕ. Тем не менее потребность в региональной стабильности и функционировании транспортных маршрутов является общеевропейской проблемой.
Во многом с этими целями специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар на текущей неделе посетил Армению и Азербайджан. Он постарался выстроить визиты зеркально, чтобы никого не обидеть.
На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном стороны, разумеется, обсудили открытие транспортных коммуникаций. Премьер счел партнерство между Арменией и ЕС динамичным и отметил, что в настоящее время правительство занимается доработкой приоритетов по предоставляемому ЕС финансированию в размере 2,6 млрд евро.
Дипломат также посетил село Ерасх Араратской области — один из наиболее напряженных участков армяно-азербайджанской границы. Тойво Клаар сказал, что визит помог понять, насколько часто бывают близки боевые позиции Армении и Азербайджана.
????????SP for South Caucasus @ToivoKlaar: Our leaders after WWII decided that we simply have to look forward, to rebuilt different kind of Europe. I believe experience of ???????? is something that we can provide to ????????and????????We want to work together with them building different kind of future pic.twitter.com/NrtAqzD8X1— Zumrud Pashkin (@ZumrudPashkin) September 17, 2021
В Баку спецпредставителя Евросоюза приняли министры иностранных дел и обороны Джейхун Байрамов и Закир Гасанов, которые высказали свою точку зрения.
Клар также посетил территорию Карабаха: 17 сентября он отравился в Агдам.
По итогам своего визита дипломат представит доклад в Европарламенте. Но и без него понятно, что Европу интересует будущее своих инвестиций в Армению, а также стоит ли ожидать внезапного продолжения боевых действий.
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