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Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий
Весь мир
Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий
Федеральное агентство новостей  / 

Азербайджан использовал пробелы в трехстороннем соглашении по Карабаху и этим существенно затруднит перемещение грузов по ветке транспортного коридора «Север — Юг» из Ирана через Армению. Баку и Анкара также продолжили совместные учения спецназа, пригласив   в  мероприятия еще и Пакистан. Появление турецких военных на Каспийском море Тегеран не обрадовало, а проблемы с транзитом иранских грузов и вовсе заложили основу для противостояния «тюрков и персов».

Маршрут «Север — Юг» снова заблокирован Азербайджаном

На прошедшей неделе Азербайджан нашел лазейку в трехсторонних соглашениях и фактически установил таможенный контроль на автодороге Горис — Капан, где часть трассы выходит за границу Армении. В документе было оговорено право свободного проезда для армянских транспортных средств, но ничего не сказано про другие страны.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, видимо, знал, куда клонится ситуация, потому что визит в Грузию запомнился переговорами по вопросу функционирования транспортного коридора из Ирана к черноморским портам государства.

Пост МВД Азербайджана был установлен неподалеку от села Воротан. При этом в СМИ писали, что азербайджанские полицейские требуют от водителей грузовиков от 130 до 350 долларов за проезд в зависимости от характера груза.

«Сотрудники органов внутренних дел достойно выполняют свои служебные обязанности на территории всех городов и районов, освобожденных от оккупации. Для более эффективной организации службы в соответствующих местах устанавливаются полицейские посты», — прокомментировал наличие КПП азербайджанской полиции представитель ведомства Аслан Гияслы.

Пограничники Службы национальной безопасности Армении и ФСБ России к урегулированию ситуации подключились, но полностью решить ее не смогли.

В свою очередь, Министерство обороны Азербайджана направило в адрес Министерства обороны РФ и командования миротворческих сил письма с объяснением незаконного проезда транспортных средств других стран через свою территорию и просьбой пресечь подобные явления.

Государственный комитет таможни Азербайджана подтвердил взимание платы за проезд. В результате больше всего пострадали иранские грузоперевозчики, чьи фуры активно пользуются данным маршрутом. Двое водителей даже были задержаны за доставку грузов в Степанакерт.

За несколько дней в районе скопилось порядка 50 иранских фур, а водители озвучили угрозу перекрыть дорогу, если их проблема не решится.

При этом пробка образовалась и на армянском КПП в районе перекрестка Кармракар — Давид Бек, где проверку автомобилей устроили сотрудники Службы национальной безопасности Армении.

Как отреагировали политики

Представитель блока «Айастан» Ваге Акопян назвал проявлением вседозволенности проверку азербайджанцами иранских грузовиков и возведение блиндажей на армянской территории. Парламентарий подчеркивает, что до 40% товарооборота в Сюнике проходит через Иран — теперь эти грузоперевозки под угрозой. Кроме того, «азербайджанская сторона в любой момент может отрезать Капан от остальной Армении».

МИД Ирана в комментариях ситуации на юге Армении старается не нагнетать обстановку:

«Отношения с соседями — приоритет для Ирана, отраженный в качестве основополагающего подхода президента Эбрахима Раиси. В Тегеране стараются делать все для регионального развития, мира и стабильности с участием всех стран: в частности, на повестке дня стоят отношения с Арменией, как и с другими соседями».

В иранском посольстве в Ереване ответили, что Тегеран будет расширять отношения со всеми соседними государствами сбалансированно, но в то же время с учетом своих приоритетов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо пояснил, что дорога Горис — Капан в двух местах выходит за пределы границ советской Армении, именно поэтому там появились азербайджанские посты.

«Однако, поскольку в договоренностях не фигурировали иностранные автомобили, азербайджанская сторона сейчас проверяет иранские грузовики», — отметил премьер.

Пашинян добавил, что если бы власти Армении не пошли на подобный шаг, это стало бы катастрофической ошибкой.

Тюркский союз и «Три брата»

Активность совместных мероприятий в военной сфере Турции и Азербайджана давно показывает, что грань между вооруженными силами двух стран скоро может исчезнуть.
Только успело закончиться тактическое учение спецназа в Лачинском районе, на полигоне возле Баку стартовало довольно крупное по масштабу мероприятие «Три брата — 2021» с участием сил спецназа Азербайджана, Турции и Пакистана.

Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий
mod.gov.az  / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Участники отработали широкий спектр совместных мероприятий, включая высадку тактического воздушного десанта, ведение выполнение рейдовых действий в тылу условного противника, выставление засад и проведение диверсий.

Но более всего обращают на себя внимание учения на Каспии.

Под эгидой ВМС Азербайджана совместно с турками в ходе учебно-тренировочных занятий формировались «группы подводного нападения и обороны».

Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий
mod.gov.az  / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

Кроме того, Государственная пограничная служба Азербайджана провела на море «учения с целью пресечения террора и диверсий», в ходе которых были задействованы пограничные сторожевые корабли береговой охраны, вертолеты, БПЛА, спецоборудование по выявлению оружия массового поражения и его компонентов, катера-амфибии.

В связи с этим стоит упомянуть, что в октябре состоится саммит Тюркского совета, на котором председательство в организации перейдет к Турции. Кроме того, планируется, что Туркменистан станет полноправным его членом.

«Шесть государств: Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан — станут полноправными членами организации. В то же время сам Совет будет переименован в «Организацию тюркских государств», — заявил заместитель председателя Партии справедливости и развития Бинали Йылдырым.

Тем временем международная торговая фирма Vitol и азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR договорились о транспортировке примерно 1 млн тонн туркменской нефти по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, что резко сократит транзит через российский порт Новороссийск.

Исходя из состава Тюркского совета, «потенциальных противников» у Азербайджана на Каспии остается два, у одного из которых только что забрали долю на рынке, другому — устроили проблемы с транзитом грузов.

Военная активность Турции в Каспийском регионе вызвала открытую негативную реакцию Ирана, который, справедливо апеллируя к положениям Конвенции по правовому статусу Каспийского моря, указал на недопустимость такой ситуации.

Оперативная обстановка

Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий
Федеральное агентство новостей  / 

Стороны конфликта продолжают избегать крупных боестолкновений, однако пару инцидентов стоит отметить.

Министерство обороны Нагорного Карабаха сообщило, что 17 сентября в результате обстрела «в западной части Арцаха» получил ранение военнослужащий армии обороны.

Кроме того, по информации из социальных сетей в Сюнике, «по приказу военно-политического руководства Армении» были отведены наблюдательные посты с вершины Ухтасар, которые спустили к озеру.

Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий
Федеральное агентство новостей  / 

Вечером 17 сентября в армянском сегменте соцсетей появились сообщения, что двое российских миротворцев получили ранения в результате провокации со стороны Азербайджана.

Спецпредставитель Евросоюза проинспектировал Закавказье

Европейский союз всегда оставлял попытки урегулировать отношения между Арменией и Азербайджаном Минской группе ОБСЕ. Тем не менее потребность в региональной стабильности и функционировании транспортных маршрутов является общеевропейской проблемой.

Во многом с этими целями специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар на текущей неделе посетил Армению и Азербайджан. Он постарался выстроить визиты зеркально, чтобы никого не обидеть.

Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий
primeminister.am  / Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմ

На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном стороны, разумеется, обсудили открытие транспортных коммуникаций. Премьер счел партнерство между Арменией и ЕС динамичным и отметил, что в настоящее время правительство занимается доработкой приоритетов по предоставляемому ЕС финансированию в размере 2,6 млрд евро.

Дипломат также посетил село Ерасх Араратской области — один из наиболее напряженных участков армяно-азербайджанской границы. Тойво Клаар сказал, что визит помог понять, насколько часто бывают близки боевые позиции Армении и Азербайджана.

В Баку спецпредставителя Евросоюза приняли министры иностранных дел и обороны Джейхун Байрамов и Закир Гасанов, которые высказали свою точку зрения.
Клар также посетил территорию Карабаха: 17 сентября он отравился в Агдам.

Азербайджан хочет поссорить Иран и Армению, Турция милитаризирует Каспий
mod.gov.az  / Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi

По итогам своего визита дипломат представит доклад в Европарламенте. Но и без него понятно, что Европу интересует будущее своих инвестиций в Армению, а также стоит ли ожидать внезапного продолжения боевых действий.

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Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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