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Тиньков договорился об урегулировании спора о налогах с Минюстом США

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 12:00
Экономика
Тиньков договорился об урегулировании спора о налогах с Минюстом США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 18 сентября. Российский бизнесмен Олег Тиньков достиг соглашения с Минюстом США. Свои договоренности они должны представить 1 октября.

Речь идет о налоговых претензиях, которые к Тинькову предъявляли американские власти. По их версии, предприниматель не уплатил налоги на прибыль перед выходом из гражданства США. Согласно законодательству страны, ему может грозить до шести лет заключения. Подробности соглашения по урегулированию спора не разглашаются до проведения судебного заседания, которое должно состояться 1 октября в онлайн-формате, сообщает РБК.

Олег Тиньков ранее заявил, что «Тинькофф банк» не продается. Бизнесмен выразил уверенность, что у компании есть большие перспективы на современном финтех рынке.

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