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Красноярские лидеры мусульман и буддистов проголосовали на выборах
Общество
Красноярские лидеры мусульман и буддистов проголосовали на выборах
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Красноярск, 18 сентября. Более 13% избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в Госдуму на территории Красноярского края.

Порядка 2,1 тыс. участков для голосования развернули в регионе. более 250 тыс. жителей Красноярского края уже исполнили свой гражданский долг. Отдать свой голос за кандидата во второй день выборов пришел и председатель единого духовного управления мусульман региона Гаяз Фаткуллин.

Полномочный представитель Буддийской традиционной Сангхи России в регионе Шакья лама Алексей Цыбенов также прибыл на избирательный участок для голосования. Участие в выборах — это шаг к развитию будущего для подрастающих поколений, заявил он.

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