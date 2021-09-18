Красноярские лидеры мусульман и буддистов проголосовали на выборах

Красноярск, 18 сентября. Более 13% избирателей уже отдали свои голоса за кандидатов в Госдуму на территории Красноярского края.

Порядка 2,1 тыс. участков для голосования развернули в регионе. более 250 тыс. жителей Красноярского края уже исполнили свой гражданский долг. Отдать свой голос за кандидата во второй день выборов пришел и председатель единого духовного управления мусульман региона Гаяз Фаткуллин.